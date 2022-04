Schüler nehmen in Erstfeld an der OL-Schulsportmeisterschaft teil

Erstfeld Schülerinnen und Schüler suchen im Eisenbahnerdorf OL-Posten An der Schulsportmeisterschaft im OL gab es einen Beteiligungsrückgang. Das hatte indirekt mit der letztjährigen Austragung zu tun. Urs Hanhart 21.04.2022, 16.58 Uhr

An der OL-Schulsportmeisterschaft machten sich 85 Zweierteams in Erstfeld auf Postensuche. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 20. April 2022)

Am späteren Mittwochnachmittag herrschte in Erstfeld Wettkampffieber. Ganz viele Kinder und Jugendliche rannten mehr oder weniger zielgerichtet mit einer Karte in der Hand herum und suchten eifrig orange-weisse Posten. Unterwegs waren sie im waldigen Gebiet Bärenboden im östlichen Teil des Eisenbahnerdorfs bis hinüber via Bahnübergang zu den Schulanlagen westlich des Zentrums. Ausgetragen wurde dort die 15. Auflage der wie gewohnt von der OLG des KTV Altdorf organisierten Urner Schulsportmeisterschaft im Orientierungslauf. Im Vorjahr hatte diese Veranstaltung aufgrund der Coronapandemie in den Herbst verlegt werden müssen. Nun konnten die Veranstalter also wieder zum gewohnten und bewährten Frühlingstermin zurückkehren.

Deutlich weniger Mittelschüler als 2021

Diesmal kämpften im Rahmen dieses Sprint-OLs insgesamt 85 Zweierteams in drei Kategorien um die begehrten Kantonalmeistertitel und Medaillen. «Mit der Beteiligung sind wir eigentlich ganz zufrieden, auch wenn sie etwas geringer ausgefallen ist als noch im Vorjahr, wo wir den Anlass in den Herbst verschieben mussten», resümierte OK-Chef Michael Cantoni. Zum Grund für den Rückgang sagte er: «Im letzten Jahr hatten wir sehr viele Teilnehmer vom Kollegi. Sie mussten zum Teil antreten, um eine Note zu erhalten. Da wir uns noch immer im gleichen Schuljahr befinden, ist ein Grossteil der Mittelschülerinnen und -schüler diesmal nicht mehr gestartet, was schade ist, ging es doch heute auch um die Teilnahme am schweizerischen Schulsporttag, der am 20. Mai in Chur stattfindet.»

Der Teilnehmerschwund betraf ausschliesslich die höchste Kategorie (1. bis 3. Oberstufe). In der mittleren (5. und 6. Primarstufe) und vor allem auch untersten Kategorie (3. und 4. Primarstufe) gab es sogar eine bessere Beteiligung als im letzten Herbst. Ein kleiner Wermutstropfen war für den OK-Präsidenten, dass es trotz Anstrengungen von Seiten des Sportamts erneut nicht gelang, Schüler aus dem Oberland an den Start zu locken. Ab Erstfeld südwärts war niemand vertreten. Cantonis Vermutung: «Die vorhandenen Schulhaus-Karten decken vor allem das Unterland ab. Möglicherweise liegt es daran, dass die Lehrer im Oberland mit ihren Schülern aufgrund des fehlenden Kartenmaterials gar nicht richtig trainieren können.»

Chur nimmt dritten Anlauf

Jeweils die zwei besten Mädchen- und Knabenteams der Oberstufenkategorie werden den Kanton Uri Mitte Mai beim nationalen Showdown in der Bündner Hauptstadt vertreten. Zu deren Erfolgsaussichten sagte Cantoni: «Bei den Mädchen besteht sicherlich eine gute Chance, einen Platz im Vorderfeld herauszulaufen. Nicht so gut sieht es hingegen bei den Knaben aus, zumal wir hier in Erstfeld ein eher dünn besetztes Feld hatten.» Der nationale Schulsportfinal in Chur musste coronabedingt zweimal verschoben werden. Beim dritten Anlauf dürfte es nun endlich klappen.

Gemäss OK-Chef Cantoni haben die Mädchenteams beim nationalen Schulsportfinal in Chur gute Chancen. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 20. April 2022)

Parallel zur Schulsport-Meisterschaft wurde in Erstfeld auch noch der dritte und letzte Lauf im Rahmen des Urner OL-Cups durchgeführt. Dort konnten Kinder und Erwachsene einzeln oder in Gruppen starten. Cantoni zog nach dem Abschlussevent ein positives Fazit: «Wir verzeichneten bei jedem Anlass rund 300 Teilnehmende, was sehr erfreulich ist. Mit diesen Breitensportveranstaltungen wollen die Werbetrommel rühren und den Bekanntheitsgrad des OL-Sports steigern. Gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass der eine oder andere Feuer fängt und unserem Verein beitritt. Für uns haben diese Veranstaltungen eine wichtige Bedeutung.»