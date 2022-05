Sicher mit dem Traktor unterwegs: G40-Kurs mit neuem Instruktor

Erstfeld Sicher mit dem Traktor unterwegs: G40-Kurs neu mit Instruktor Walter Epp Drei Kursteilnehmer haben einen G40-Kurs unter der Leitung von Walter Epp erfolgreich abgeschlossen. Dieser befähigt sie zum Lenken von Landwirtschaftstraktoren. Franz Imholz 05.05.2022, 15.06 Uhr

Damit 14-jährige Personen, die über einen Führerausweis der Kategorie G verfügen, Landwirtschaftstraktoren und landwirtschaftliche Ausnahmefahrzeuge lenken dürfen, müssen sie den Fahrkurs G40 absolvieren. Dieser befähigt sie ausserdem zum Lenken von gewerblich immatrikulierten Traktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h auf landwirtschaftlichen Fahrten. Heute werden nur noch landwirtschaftliche Fahrzeuge hergestellt, die eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erreichen. Deshalb ist für Lernende in der Landwirtschaft diese Fahrberechtigung erforderlich.

An zwei Tagen haben die Teilnehmer den Kurs absolviert. Bild: Franz Imholz (Erstfeld, 27. April 2022)

Bis vor gut 12 Jahren mussten Teilnehmende der G40-Kurse zum nächstgelegenen Anbieter nach Schwyz fahren. Anschliessend kamen auswärtige Instruktoren nach Erstfeld, um den Kurs zu leiten. Nun wird dieser Kurs erstmals von einem Instruktor vor Ort angeboten: Fahrlehrer Walter Epp hat im Jahr 2021 den Lehrgang als G40-Instruktor mit Bravour bestanden. Am Mittwoch, 27. April, konnte Walter Epp mit drei Kursteilnehmern einen G40-Kurs in Erstfeld erfolgreich abschliessen.

Die Voraussetzung, um an diesem Kurs teilzunehmen, ist eine bestandene Theorieprüfung der Kategorie G (landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 30 km/h). Am ersten Kurstag lernen die Teilnehmenden das Mitführen eines eigenen landwirtschaftlichen Motorfahrzeuges (Traktor, Transporter, Zweiachsmäher). Am zweiten Kurstag kommt ein unbeladener landwirtschaftlicher Anhänger mit durchgehender Anhängerbremse dazu. Die Fahrzeuge müssen in einem sauberen und technisch einwandfreien Zustand sein sowie den Vorschriften des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) entsprechen. Der Teilnehmer muss das Fahrzeug beherrschen und über die nötigen Kenntnisse für eine sichere Bedienung verfügen.

Instruktor Walter Epp bespricht die Schwerpunkte einer Fahrübung. Bild: Franz Imholz (Erstfeld, 27. April 2022)

Bei diesem Kurs sollen die Teilnehmenden die theoretischen Grundlagen für das Lenken von landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen sowie die Besonderheiten des landwirtschaftlichen Strassenverkehrs kennen lernen. Im Strassenverkehr sollen sie die landwirtschaftlichen Fahrzeuge vorausschauend lenken können. Einen Monat vor dem ersten Kurstag erhalten die Kursteilnehmenden eine persönliche Ausnahmebewilligung des Schweizerischen Verbands für Landtechnik (SVLT), die ihn berechtigt, einen landwirtschaftlichen Traktor mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h zu Ausbildungszwecken zu lenken. Anhänger dürfen ausschliesslich auf dem direkten Weg zum Kursort und während des Kurses mitgeführt werden.

Die Teilnehmenden lernen, die Fahrzeuge im Verkehr vorausschauend zu lenken. Video: Franz Imholz

Bei genügend Anmeldungen (die maximale Teilnehmerzahl ist 5 Kursteilnehmer) wird im Frühling und im Herbst ein Kurs durchgeführt. Der nächste Kurs ist für den 4. Oktober 2022 geplant.

Mehr Informationen gibt es auf der Website, anmelden kann man sich hier.