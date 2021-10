Urner Sozialkonferenz in Erstfeld mit Maskenpflicht

Erstfeld Sozialkonferenz mit Masken- statt Zertifikatspflicht – Christian Arnold: «Wir wollen niemanden ausschliessen» Die Gesundheits, Sozial- und Umweltdirektion setzt insbesondere bei internen Veranstaltungen auf das Zertifikat. Bei der Urner Sozialkonferenz ist dies anders. Christian Arnold sagt, weshalb das so ist. Markus Zwyssig 28.10.2021, 05.00 Uhr

Der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold in seinem Büro in der Brickermatte. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 2. September 2020)

An der Urner Sozialkonferenz 2021 gilt Maskenpflicht und keine Zertifikatspflicht. Wer an der Versammlung am 18. November im Pfarreizentrum Erstfeld teilnehmen will, muss sich bis Ende Oktober entweder online oder per E-Mail anmelden und Namen und Telefonnummer angeben. Die Sozialkonferenz fällt aufgrund der Covid-Situation etwas kürzer aus und auf die Pause wird verzichtet. Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold erklärt, weshalb man sich für eine Maskenpflicht und nicht für eine Zertifikatspflicht entschieden hat.

Christian Arnold, die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion müsste doch eigentlich eine Vorbildfunktion haben und ihre Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht durchführen?

Bei unseren Veranstaltungen, vor allem allen internen in der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion, ist es tatsächlich üblich, dass diese mit Zertifikatspflicht stattfinden. Die Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, können trotzdem teilnehmen, weil sie die Möglichkeit haben, an repetitiven Tests teilzunehmen. Wir halten uns dabei an die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit und wollen eine Vorbildfunktion übernehmen.

Weshalb findet die Urner Sozialkonferenz nicht mit Zertifikatspflicht statt?

Die Urner Sozialkonferenz haben wir bereits vor geraumer Zeit vorbereitet und nun die Einladungen verschickt. Eine allfällige Zertifikatspflicht stand damals nicht zur Diskussion und wir haben das Thema nun auch nicht aufgegriffen. Uns ist es wichtig, dass jeder, der an der Urner Sozialkonferenz, bei der es diesmal schwerpunktmässig um die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht, teilnehmen kann. Bei Gemeindeversammlungen handhabt man das ja auch so. Und auch im Landrat setzt man auf Schutzmasken. Auch wir wollen bei der Urner Sozialkonferenz niemanden ausschliessen.

Erwarten Sie, dass viele ungeimpfte Personen an der Sozialkonferenz teilnehmen?

Nein, im Gegenteil. Ich erwarte, dass der grosse Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geimpft oder getestet ist. Die Maske bietet einen zusätzlichen Schutz, damit es nicht zu Ansteckungen kommt.

Hinweis: Die Urner Sozialkonferenz 2021 findet am Donnerstag, 18. November, von 14 bis 16.30 Uhr im Pfarreizentrum St.Josef in Erstfeld statt.