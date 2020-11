Erstfeld Stimmbürger lehnen den 14-Millionen-Franken-Kredit für die Schulhaus-Sanierung ab Mit 649 Ja zu 746 Nein wird die Teilsanierung der Schulanlagen Erstfeld abgelehnt Markus Zwyssig 29.11.2020, 12.43 Uhr

Das Schulhaus Jagdmatt in Erstfeld Bild: Nino Gisler (Erstfeld, 18. November 2020)

Die Erstfelder befanden über eine Innen- und Aussensanierung des Jagdmatt-Schulhauses, einen hindernisfreien Anbau mit den benötigten neuen Räumen für die Schule, eine Schlackensanierung und die Gestaltung der Schulhaus-Umgebung. Das Kreditbegehren ist nun aber an der Urne gescheitert.

Damit haben die Kritiker gewonnen. Im Vorfeld wurde das Projekt als «Wunschkonzert» und «Luxusprojekt» bezeichnet. Für Robert Indergand (SVP) ist zwar klar, dass etwas getan werden muss, aber: «Es soll preislich in einem realistischen Rahmen bleiben.» Ein schönes Schulzimmer nütze den Schulkindern nichts, wenn die Eltern die Steuern nicht mehr bezahlen könnten. Indergand hatte sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, den Steuersatz in Erstfeld zu senken. Er sagt: «Jeder Franken, den man weniger bezahlen muss, macht einen Unterschied.»

Er verweist darauf, dass die Schulräume im Kirchmattschulhaus aktuell nur zu 40 Prozent ausgelastet sind, und glaubt, dass eine Renovation der Kirchmatt mit drei bis vier Millionen Franken machbar ist. «Man könnte auch dieses Schulhaus behindertengerecht ausbauen, etwa mit einem Lift im Aussenbau.» Indergand ist überzeugt, dass die Teilsanierung umstritten ist und in der Bevölkerung kaum Chancen hat.