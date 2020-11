Erstfeld: Velofahrerin verletzt sich auf dem Reussdamm Eine 60-jährige Frau musste nach einem Sturz mit dem Velo ins Spital gefahren werden. 13.11.2020, 13.31 Uhr

Die Velofahrerin war am Donnerstag, 12. November, kurz vor 14.15 Uhr, auf dem Reussdamm Richtung Erstfeld unterwegs. Als sie beabsichtigte in die Wilerstrasse einzubiegen kam sie auf dem kiesigen Untergrund zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Die 60-jährige Frau wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Am Velo entstand gemäss Polizeiangaben geringer Sachschaden. (MZ)