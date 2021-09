Von Erstfeld auf den Tisch: Fischzucht präsentiert ersten Zander

Erstfeld Vom Dorf auf den Tisch: Fischzucht präsentiert den «Gotthard-Zander» Symbolbild: Getty Images 15 Monate müssen die Zander in der Zucht Basis 57 wachsen, damit sie verarbeitet werden können. Bald sind die ersten Fische so weit. Ab dem

13. Dezember will das Unternehmen «den Schweizer Markt erobern». Anian Heierli 0 Kommentare 21.09.2021, 17.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Der Zander gilt als ausgezeichneter Speisefisch, sehr fein, zart und mild im Geschmack. Doch es gibt noch weitere Pluspunkte. «Er hat kaum Gräten», sagt Yannick Brodier. Und: «Er lässt sich auf nahezu jede erdenkliche Art zubereiten.» Brodier leitet den Verkauf und Vertrieb der neuen Fischzucht Basis 57 an der Gotthardstrasse in Erstfeld. Hier sollen bald jährlich 180 Tonnen Zander produziert werden (wir berichteten). Verarbeitet entspricht das 84 Tonnen Fischfilets. Vermarktet wird die Delikatesse unter dem Namen Gotthard-Zander.

Verkaufsleiter: «Der Markt ist vorhanden»

An der Medienorientierung wirkt Brodier auf eine positive Art angespannt. Er ist Feuer und Flamme für sein Produkt und kann kaum erwarten, dass der Verkauf endlich losgeht. «Der Markt für 84 Tonnen Zander Filets ist in der Schweiz vorhanden», sagt er. Er sei sich sicher, dass der Zuchtfisch aus Uri problemlos Abnehmer findet. Bald schon ist es so weit: Ab dem

13. Dezember wird der «Gotthard-Zander» vermarktet. Entweder kann der Fisch dann vor Ort abgeholt werden, oder das Unternehmen Basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG beliefert seine Kunden direkt.

Yannick Brodier, Leiter Verkauf und Vertrieb, schwärmt vom Zander: «Der Fisch lässt sich auf nahezu jede erdenkliche Art zubereiten.» Bild: Anian Heierli (Erstfeld, 21. September 2021)

Zurzeit arbeite man gemäss Brodier mit zwei Grossverteilern. Einer werde Geschäfte, Konsumenten und Restaurants in der Zentralschweiz beliefern, der andere decke die gesamte Schweiz ab. Doch man richtet direkt auch an kleine Abnehmer. Jeder darf in Erstfeld für sich oder seine Familie Zander vorbestellen und anschliessend abholen.

«Der Gotthard-Zander ist als ganzer Fisch oder verarbeitet als Filet erhältlich»,

sagt Brodier. Das Filet mit Haut stelle dabei das Kernprodukt der Gotthard-Zander-Palette dar. «Die Haut, die wir bei unseren Filets bewusst nicht wegschneiden, ist ein Markenzeichen. Sie sorgt in der Pfanne für einen guten Geschmack.» Natürlich könne man auch Filets ohne Haut erhalten. Doch der ehemalige Gastronom sagt dazu: «Wenn jemand die Haut nicht mag, würde ich sie nach dem Kochen entfernen.» Das schmecke einfach besser. Er schätzt dass 90 Prozent des produzierten Fischs filetiert verkauft wird. Die restlichen 10 Prozent als ganzer Zander. In Rund einem Jahr soll dann die Produktpalette erweitert werden. Dabei setzt man auf Fischknusperli. «Aber nicht wie üblich im Bierteig, sondern in einem Teig mit Urner Weisswein», so Brodier.

Geschäftsführer Thomas Gisler sagt, dass ihm Nachhaltigkeit besonders wichtig ist. Bild: Anian Heierli (Erstfeld, 21. September 2021)

Gemäss Geschäftsführer Thomas Gisler gehört zur Unternehmensphilosophie, dass die Produkte zu 100 Prozent aus Uri stammen. «Deshalb importieren wir weder junge Zander noch Fischlaich», sagt er. In der sogenannten Satzfischzucht werde vor Ort in Erstfeld mit Elterntieren für Nachwuchs gesorgt. Nachhaltigkeit und Swissness gehören zum Programm: Das Wasser für die Anlage tritt aus dem Nordportal des Gotthard-Basistunnels aus und hat bereits eine Temperatur von 12,5 bis 14 Grad. Das heisst: Es muss nur noch mit wenig Energie erwärmt werden, damit es eine ideale Temperatur für die Zucht hat. Zudem verfügt die Zucht über eine eigene Kläranlage. Das gereinigte Wasser geht zurück an die SBB und fliesst in Attinghausen in die Reuss. Gefilterte Feststoffe kommen in eine Biogasanlage oder dienen als nitrathaltiger Dünger der Salatzucht.

Kein Licht, Zander lieben Dunkelheit

Zurzeit wachsen die Zander in 12 massiven Becken mit jeweils einem Fassungsvermögen von 108'000 Litern vor sich hin. Vor Ort sieht man davon aber nahezu nichts, denn in der Anlage gibt es kaum Licht. So lieben Zander Dunkelheit. Der einheimische Fisch hält sich in seinem natürlichen Lebensraum in tiefen Seen und Flüssen in Bodennähe auf und geht im Trüben oder nachts auf die Jagd. Thomas Gisler erklärt, dass in den Kunststoff-Zuchtbecken jeweils Zander von etwa der selben Grösse schwimmen.

«Sonst würden die grösseren Fische die kleineren fressen.»

Erst nach 15 Monaten sind die «Gotthard-Zander» ausgewachsen und mit rund 900 Gramm Gewicht bereit für die Verarbeitung und den Verzehr. Getötet werden die Fische schonend mit Strom. Im Anschluss erfolgt noch ein Kiemenschnitt.

Zander lieben Dunkelheit. In der massiven Zuchtanlage arbeiten die Mitarbeitenden deshalb mit Stirnlampen. Bild: Anian Heierli (Erstfeld, 21. September 2021)

«Nach einer gut fünfjährigen Entwicklungsphase freuen wir uns sehr darauf, mit unseren Produkten endlich den Schweizer Markt erobern zu können», sagt Verwaltungsratspräsident Peter Zgraggen. Aktuell befindet sich die Basis 57 in der Abschlussphase der Bautätigkeit. «Die Basis 57 hat noch einen Finanzbedarf von 3 Millionen Franken», so Zgraggen. Mit dieser Liquiditätsreserve wolle man die Bauphase sowie die Inbetriebnahme der Fischzucht abschliessen sowie die Verarbeitung finalisieren. Aus diesem Grund bietet die Urner Fischzucht 2000 Namensaktien zum Kauf an. Noch bis zum 29. Oktober können sich Interessierte melden.