Die Tourist-Information Erstfeld schliesst per sofort

Erstfeld Wegen zu kleiner Besucherzahlen: Die Tourist-Information schliesst per sofort Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass die Kundenfrequenzen stark zurückgegangen sind. Ein Lichtblick bleibt: Es konnte eine Nachfolgelösung gefunden werden. 19.12.2021, 14.31 Uhr

Die Aussenstelle wird geschlossen. Archivbild: PD

Die Interessengemeinschaft Gotthard-Tunnel Erlebnis hat nach Rücksprache mit Uri Tourismus entschieden, die Aussenstelle der Tourist-Information in Erstfeld mit sofortiger Wirkung zu schliessen. Laut einer Medienmitteilung der Uri Tourismus AG sind die bis anhin in Erstfeld angebotenen Dienstleistungen weiterhin in der Tourist Information Altdorf erhältlich. Für die Nutzung des ehemaligen Billettschalters des Bahnhofs Erstfeld konnte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Erstfeld eine Lösung gefunden werden: Neu wird das Lokal vom Team Erstfeld – Bahnhistorischer Verein am Gotthard genutzt und zum Zweck des Bahntourismus am historischen Depotstandort weiter betrieben. Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Beitrag und wird die Lokalität für Gemeindeanlässe oder Apéros nutzen können. Die Bevölkerung von Erstfeld wird Anfang Jahr in geeigneter Form über die Neueröffnung der Lokalität informiert.