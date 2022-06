Erstfelder Ehrenbürger hat sich früh mit dem Musikvirus infiziert

Erstfelder Ehrenbürger Fast täglich komponiert er mit der Blockflöte ein neues Tänzli – der Gemeinde ist er all die Jahre treu geblieben Michel Huser wurde am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung in Erstfeld zum Ehrenbürger ernannt. Auch wenn er nicht damit gerechnet hat, spricht er von «einer gewissen Genugtuung». Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 09.06.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michel Huser musiziert auf dem Balkon seines Hauses in Erstfeld. Bild: Markus Zwyssig (Erstfeld, 7. Juni 2022)

Seine Blockflöte hat er rasch zur Hand. Auf dem Balkon seines Hauses an der Kirchgasse 24 in Erstfeld lässt er beim Besuch unserer Zeitung spontan zwei, drei lüpfige Tänzli erklingen. Auch mit 79 Jahren ist Michel Huser sehr aktiv geblieben. «Fast täglich spiele ich ein neues Tänzli und schreibe dann die Noten am PC auf», sagt er.

Meistens braucht er dazu die Blockflöte, täglich spielt er auch auf der Handorgel. Er nimmt es locker. Als Titel für die Kompositionen wähle er dann Stammtisch-Sprüche wie «Gahts nu!». Auch mit der modernen Technik ist er bestens vertraut.

«Wenn man sich die Stücke dann am Computer anhört, tönt es fast, wie wenn eine Ländlerkapelle aufspielen würde.»

Michel Huser hat nun allen Grund zur Freude. Erstfelder Ehrenbürger zu werden, damit hat er eigentlich nicht gerechnet. «Es ist eine gewisse Genugtuung», sagt er und kann den Stolz nicht ganz verbergen.

Die Erstfelderinnen und Erstfelder verleihen Michel Huser mit grossem Applaus die Ehrenmitgliedschaft. Unser Bild zeigt ihn zusammen mit seiner Frau, drei Kindern und einer Enkelin. Bild: PD (Erstfeld, 8. Juni 2022)

Denn Michel Huser engagiert sich seit vielen Jahren im kulturellen Bereich. Dabei hat er sich einen Namen weit über Erstfeld und die Kantonsgrenzen hinaus geschaffen.

Schon früh mit dem Volksmusikvirus infiziert

Die Liebe zur Volksmusik wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. «Vater und Mutter sangen gerne. Ein Onkel spielte Handorgel», erinnert er sich. Früh habe er damals in Seelisberg in der Blasmusik aktiv musiziert. Dabei gab es prominente Unterstützung:

«Otti Truttmann hat mich die erste Stunde mit einem Blechblasinstrument unterrichtet.»

Nach der Ausbildung im Lehrerseminar fand er in Erstfeld eine Stelle. Der Gemeinde ist er all die Jahre treu geblieben. Seit bald 60 Jahren lebt er in Erstfeld, unterrichtete auf Primar- und später auf Realstufe. Er bildete sich musikalisch ständig weiter. Chorausbildung, Dirigentenkurse für Blasmusik und Jodelgesang – alle schloss er erfolgreich ab.

Schwarz uff Wyss Länderwalzer für Markus Zwyssig Michel Huser 7.6.2022 Hören

Hinweis: Die Noten zu «Schwarz uff Wyss»

Gerne erinnert er sich an einen Blasmusikdirigentenkurs bei Alfred Zwyer zurück. «Daran nahmen einige Musikinteressierte teil, die sich dann im Kanton Uri als Dirigenten einen Namen machen konnten», erinnert er sich. Er führt vielseitig den Taktstock, ist ein virtuoser Musikant und Jodler. Michel Huser singt, spielt Flöte, Klavier, Handorgel und blies früher auch das Alphorn.

Grosser Andrang, zu wenig Instrumente

«Vom ersten Tag weg wurde ich in Erstfeld insbesondere von Musikdirektor Viktor Burkhardt gut aufgenommen», blickt Michel Huser zurück. In den 1960er-Jahren war er unter dessen Direktion aktives Mitglied und Vizedirigent der Musikgesellschaft Erstfeld.

Mehr als 30 Jahre lang leitete er die Jungmusik Erstfeld. «Zu Zeiten, als es noch keine Musikschule in Uri gab, waren bis zu 60 junge Bläserinnen und Bläser dabei», sagt er. Und dann beginnt er zu Schmunzeln.

«Ab und zu hatten wir fast zu wenig Instrumente.»

Das Feuerwehrchörli Erstfeld leitet er seit einem Vierteljahrhundert. «Heute sind nur noch 3 oder 4 aktive Feuerwehrleute dabei. Beim Rest handelt es sich um Ehemalige», so Michel Huser. Nebst dem Singen der Urner Lieder habe auch das Gesellschaftliche eine wichtige Bedeutung.

Michel Huser war ein aktives Mitglied der Alphornbläser- und Fahnenschwingervereinigung Uri. Das Quartett «Uristier» hat an Jodlerfesten immer nur sehr gut abgeschlossen. In den 1970er- bis hin zu den 1980er-Jahren war er als Juror bei den Alphornbläsern im Zentralschweizerischen und Eidgenössischen Jodlerverband tätig. Zudem leitete er Jurykurse im Eidgenössischen Jodlerverband.

Zahlreiche Kompositionen stammen aus seiner Feder

Seine Frau Berta hielt ihm für die vielen kulturellen Aktivitäten oft den Rücken frei. Doch nicht nur das. Zusammen mit ihr war er viele Jahre im Jodelduett an Jodlerfesten dabei. Danach war er von 1997 bis 2016 Jodlerjuror im Zentralschweizerischen und Eidgenössischen Jodlerverband.

Seit Herbst 1963 wirkt er als Dirigent des Trachtenchors. Bereits zwölf Jahre lang steht er musikalisch dem aufstrebenden Börlibutzchörli Erstfeld vor. Zahlreiche Kompositionen für Jodelgesang stammen aus seiner Feder.

Mit der Hüüsmüsig Erstfeld veröffentlichte Michel Huser bereits 1973 eine Langspielplatte, welche auf ein breites Echo in der Volksmusikszene stiess. Diese kam auch dem legendären Ländlerpapst Wysel Gyr zu Ohren. Er lud die Formation ins Fernsehen ein. 16 Jahre lang war Michel Huser musikalischer Leiter des gemischten Chors Erstfeld. Auch wenn er den Taktstock inzwischen weitergegeben hat, singt er immer noch aktiv mit.

Für Michel Huser steht mit dem Zentralschweizerischen Jodlerfest in Andermatt ein ganz besonderer Anlass bevor. Als Ehrenmitglied des Zentralschweizerischen sowie als Freimitglied des Schweizerischen Jodlerverbands ist er gern gesehener Gast. Er nimmt es heute aber auch gerne ein bisschen ruhiger. So muss er weder für Vorträge üben, noch Noten verteilen.

Michel Huser musiziert gerne auf der Flöte. Bild: Markus Zwyssig (Erstfeld, 7. Juni 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen