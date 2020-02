Erstfelder sagen Ja zu 420'000 Franken für Strassensanierung Die Reussstrasse Nord/Riedstrasse sei zurzeit ein «Flickenteppich», so die Gemeinde Erstfeld in ihrer Botschaft. Nun kann sie erneuert werden. Die Stimmbürger heissen ein entsprechendes Kreditbegehren klar gut. Markus Zwyssig 09.02.2020, 13.06 Uhr

Die Reussstrasse Nord / Riedstrasse befindet sich schon seit Längerem in einem sehr schlechten Zustand. Bild: PD

Mit 755 Ja- zu 156 Nein-Stimmen wird in Erstfeld ein Kreditantrag in der Höhe von 420'000 Franken für die Sanierung der Reussstrasse Nord/Riedstrasse gutgeheissen. Diese befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. In den vergangenen Jahren wurden jeweils nur die gröbsten Schäden instand gestellt. «Mittlerweile gleicht die Strasse in weiten Teilen einem Flickenteppich», heisst es in der Botschaft der Gemeinde Erstfeld. «Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine umfassende Sanierung angezeigt.»