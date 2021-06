Erstkommunion Die Andermatter und Altdorfer Kinder haben das Sakrament erhalten In Altdorf sind die Kinder in vier Gruppen aufgeteilt worden. Und in Andermatt strahlten die Kinderäuglein mit der Sonne um die Wette. 25.06.2021, 15.04 Uhr

(zgc) Etwas später als geplant und im engeren Kreis als gewohnt haben die Altdorfer Kinder am vergangenen Wochenende vom 20. Juni ihre erste Kommunion erhalten, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Der Vorbereitungsweg sei denn herausfordernd gewesen, so wie der ganze März. «Einige steinige Pfade mussten überwunden werden und auch Umwege gemacht werden», steht in der Mitteilung weiter. Will heissen: Die Erstkommunion selbst wurde vom April in den Juni verschoben und die Platzzahl war beschränkt.

Die Erstkommunionskinder am Samstag vor der Kirche St. Martin. Bild: Andrea Zgraggen (Altdorf, 19. Juni 2021) Die Erstkommunionskinder am Sonntag vor der Kirche St. Martin. Bild: Andrea Zgraggen (Altdorf, 20. Juni 2021) Die Erstkommunionskinder am Samstag bei der Bruder Klaus Kirche. Bild: Erika Durscher (Altdorf, 19. Juni 2021) Die Erstkommunionskinder am Sonntag bei der Bruder Klaus Kirche. Bild: Erika Durscher (Altdorf, 20. Juni 2021)

In vier Feiern in den Kirchen Sankt Martin und Bruder Klaus haben die Kinder das Sakrament erhalten. Der Vorbereitungsweg sei nun zu Ende und «der Weg mit Jesus geht weiter», dafür wünscht das Seelsorgeteam allen Kindern viel Freude und Begeisterung.

Im Vorfeld haben die Kinder Sonnen gebastelt

Am vergangenen Sonntag haben denn auch die Andermatter Erstkommunionskinder ihre erste Hostie bekommen. Insgesamt sieben Kinder, begleitet von ihren engsten Bezugspersonen, haben an der Messe teilgenommen. Zum Thema «Jesus ist das Licht der Welt» haben die Erstkommunikantinnen und Erstkommunikanten im Vorfeld gemeinsam mit ihren Begleitpersonen Sonnen gebastelt. Diese leuchteten an diesem Freudentag hell und freundlich vor dem Altar und strahlten mit manchem Kindergesicht um die Wette, heisst es in einer Mitteilung.

Sieben Andermatter Kinder haben am 20. Juni ihre Erstkommunion empfangen. Hinten von links: Xaver Bennet, Lina Gisler, Emma Santos, Ueli Flühler. Vorne von links: Luca Gisler, Gian Andrin Cathry, Joshua Aeschbacher. Bild: PD

Pater Avil D’ Cunha zelebrierte zusammen mit der Katechetin Karin Christen und den Ministranten die Feier. Die Lehrpersonen Tanja Püntener und Simone Gnos bereiteten die Kinder musikalisch auf das Fest vor und begleiteten die Kinder auch in der Kirche gesanglich.