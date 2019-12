Erwerbslose über 50 lassen nicht locker Wem mit über 50 Jahren gekündigt wird, der hat es oft schwer, eine neue Stelle zu finden. Doch der «50 Plus Talk» verspricht Abhilfe. Christian Tschümperlin 17.12.2019, 07.56 Uhr

Trotz Arbeitslosigkeit den Schwung nicht verloren: Die Teilnehmer des «Talk 50 Plus» bleiben motiviert. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf)

Die Pensionierung ist noch Jahre entfernt. Aber der Arbeitsmarkt will sie auch nicht mehr. Wer mit über 50 Jahren die Stelle verliert, tappt oft in eine Falle, auch im Kanton Uri: «50 Plus» sind im Schnitt sechsmal häufiger von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen als andere Altersgruppen, wie eine Nachfrage beim kantonalen Amt für Arbeit und Migration zeigt. Viele von ihnen werden ausgesteuert, landen auf dem Sozialamt oder hangeln sich mit Gelegenheitsjobs durch. Wo liegen die Gründe? Sind Über-50-Jährige zu teuer? Haben sie zu hohe Ansprüche? Oder sind die Firmen regelrecht vom Jugendwahn befallen? Und vor allem: Wo finden Betroffene Hilfe?

Seit September 2018 betreibt der Interessenverband Avenir 50 Plus im Kanton Uri den «50 Plus Talk», eine Gesprächsrunde für Erwerbslose, unter der Leitung des Job-Coachs Myrtha Bucher. «Der Talk 50 Plus ist gut gestartet. Wir haben regelmässig fünf bis sieben Teilnehmer», sagt sie und macht aber auch darauf aufmerksam, dass die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Uri bei weitem höher sei. «Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) und die Sozialämter weisen auf das Angebot hin, doch viele Leute scheuen sich zu kommen, weil die Schwellenangst zu gross ist, sich als arbeitslos zu outen.» Dabei wäre der Talk eine Gelegenheit, sich wieder unter die Leute zu mischen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. «In den Gesprächen geht es nicht in erster Linie darum, den anderen sein Herz auszuschütten. Die Teilnehmer sollen einfach ihre Erfahrungen einbringen, sich untereinander austauschen und sich gegenseitig Tipps geben.» Drei der Gäste sind F.B., U.B. und B.K. Sie wollen nicht namentlich genannt werden.

1000 Bewerbungen verschickt und nur Absagen erhalten

F.B. ist ausgebildete Detailhandelsfachfrau, arbeitete als Abteilungsleiterin bei der Migros, wäre Filialleiterin bei Coop. Der Job wurde ihr aus strukturellen Gründen gekündigt. Sie war über 50 und verschickte an die 1000 Bewerbungen und erhielt nur Absagen. Der häufigste Absagegrund: «Ich sei überqualifiziert», sagt sie. F.B. zweifelt an der Aufrichtigkeit dieser Auffassung. Denn: Auf ihr Angebot, auch für weniger Geld zu arbeiten, gingen die Arbeitgeber nie ein, wie sie sagt.

Myrtha Bucher vom Interessenverband Avenir 50 Plus stellt klar: «Dass Über-50-Jährige zu teuer sind, ist eine faule Ausrede.» Ältere Arbeitnehmer brächten viel Erfahrung mit und seien noch immer sehr leistungsfähig. Häufig würden sie aber gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ein Grund sei, dass sie durch einen Algorithmus bei den Online-Bewerbungen automatisch aussortiert würden. Die 61-Jährige F.B. schlägt sich aber trotzdem durch. «Seit drei Jahren habe ich einen Hunde-Salon, mit dem ich mich über Wasser halten kann», sagt sie. Zudem hat sie eine Weiterbildung zur Tierbetreuerin absolviert. Eine Ausbildung, die sie dem Interessenverband Avenir 50 Plus zu verdanken hat.

Temporärmarkt ist übersättigt

Der zweite Fall: U.B. (59) war einer der ersten, der bei einem Temporärbüro anheuerte und so sein Auskommen bestritt. «Das ging über viele Jahre gut, das ganze Temporärwesen befand sich damals im Aufbau.» Der Lohn sei kein schlechter gewesen: Im Frühling, Sommer und Herbst fand er Arbeit und sparte genügend Reserven an, um im Winter über die Runden zu kommen. Doch zusehends strömten konkurrenzierende Temporärbüros auf den Markt. Plötzlich erhielt er bereits ab August keine Aufträge mehr. «Heute ist der Markt übersättigt», bedauert U.B. Die Folge: Es gibt vielfach keine Temporärjobs mehr für Über-50-Jährige.

In der Runde sitzt auch B.K. (61). Auch sie hat schon rund 1000 Bewerbungen verschickt. Viele Stellen entsprachen genau ihrem Profil. Eingeladen wurde sie zu zwei Vorstellungsgesprächen. «In einem Fall wurde mir direkt gesagt, dass sie jemand Jüngeres suchen.» Der langjährigen Bankangestellten wurde mit über 50 gekündigt – wegen Umstrukturierungen. 2016 wurde sie ausgesteuert. «Es hiess: Vogel friss oder stirb.» Acht Monate lang sei sie auf dem Sozialamt gewesen. «Doch ich konnte das nicht mehr mit mir vereinbaren.» Mit 59 löste sie die dritte Säule auf, das Freizügigkeitskonto folgte dieses Jahr. B.K. versucht so, die Zeit bis zur Pensionierung zu überbrücken.

Alle drei bleiben aber aktiv, nehmen regelmässig am sozialen Leben und dem 50 Plus Talk teil und lassen sich nicht unterkriegen.

Hinweis

Der Verband für Menschen ohne Arbeit Avenir 50 Plus wurde 2012 von Betroffenen und für Betroffene gegründet. Er setzt sich für Erwerbslose und Ausgesteuerte ein, besonders wenn diese von Altersdiskriminierung betroffen sind.

Mehr dazu unter www.avenir50plus.ch