Porträt «Es war eine intensive Zeit»: Christian Arnold ist seit 100 Tagen Regierungsrat Er beschäftigt sich mit Corona, Spital, Klima und Seeschüttung. In seinem Landwirtschaftsbetrieb hat er einen ehemaligen Lehrling angestellt. Auch mit seinen Mandaten will er zurückstecken. Markus Zwyssig 08.09.2020, 05.00 Uhr

Bilder hängen noch keine in seinem Büro. Auf einem Schrank liegen Familienfotos bereit – zum Aufhängen. Die Einrichtung hatte für Christian Arnold offenbar nicht erste Priorität. «Ich wollte mir zuerst einen Überblick verschaffen», sagt der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor. Dabei war es ihm wichtig, die Mitarbeiter seiner Direktion persönlich zu treffen. «Es war eine intensive Zeit», blickt er zurück. Aber so bekomme man viel mehr mit, als bei einem Gespräch am Telefon. «Ich will wissen, wie die Mitarbeiter ticken und wo der Schuh drückt.»



Der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold in seinem Büro in der Brickermatte. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 2. September 2020)

Mit Verwaltungsratsmandaten zurück stecken

Arnold muss seine Termine gut planen. Noch bis Frühling 2021 ist er im Verwaltungsrat bei Emmi, dem grössten Milchverarbeiter der Schweiz. Weitere Mandate hat er bei der Käserei in Airolo und bei der Lati in Bellinzona. In seinem Landwirtschaftsbetrieb in Seedorf konnte er einen ehemaligen Lehrling zu 100 Prozent anstellen. Zudem war das Vieh im Sommer auf der Alp. «All das kann ich nur machen, wenn die Gesundheit stimmt», gibt sich Arnold überzeugt. Und es brauche die Unterstützung der Familie.



Urner Mister Corona denkat auch an die Wirtschaft

Die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion ist breit gefächert. Im Bereich Gesundheit steht nach wie vor die Coronapandemie im Zentrum. «Das Virus wird uns noch länger beschäftigen», glaubt Arnold. «Wir müssen damit leben, und zwar länger als wir gedacht haben.» Als Urner Mister Corona setzt er auf die bekannten Verhaltensmassnahmen: Hände desinfizieren, Abstand halten, wo nötig Masken tragen und Contact-Tracing. Arnold will aber auch die Wirtschaft nicht vergessen: «Die Menschen müssen einkaufen und auch ein Restaurant besuchen können.»

Herbst und Winter würden zu einer Herausforderung, ist Arnold überzeugt. Das beansprucht in der Direktion seit Februar einen grossen Teil der Ressourcen. «Das Tagesgeschäft darf dabei auf längere Zeit nicht unter die Räder kommen.»

Beschäftigt hat ihn im Gesundheitsbereich insbesondere auch das Spital. Für den Neubau ist zwar die Baudirektion verantwortlich. Die Gesundheitsdirektion kümmert sich zusammen mit Spitalrat und Spitalleitung um den Betrieb und darum, dass die medizinische Grundversorgung sichergestellt ist. Die Langzeitpflege ist für Arnold ein weiteres wichtiges Thema. Die Menschen werden älter, und sie wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben. «Auf diese Bedürfnisse müssen wir reagieren.»



Im Umweltbereich ist die Seeschüttung zentral, welche mit Ausbruchmaterial, das beim Bau der Zweiter Gotthardröhre und am Axen anfällt, entsteht. «Diese wird in Flachwasserzonen nicht mehr so sichtbar wie die Inselschüttungen, aber nicht weniger wertvoll sein.» Im Bereich der erneuerbaren Energien wird abgeklärt, ob im Meiental ein neues Kraftwerk gebaut werden kann. Bei diesen Themen ist insbesondere das Amt für Umweltschutz stark gefordert. Die anderen Kraftwerke im Erstfeldertal, am Balanggenbach und am Schächen stehen vor dem Abschluss.



Der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold vor dem Eingang der Brickermatte. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 2. September 2020)

In Arnolds Direktion gibt es über 50 Programm- und Leistungsvereinbarungen. Als Beispiel erwähnt er die Stiftung Behindertenbetriebe Uri. Hier steht mit dem Ausbau der Wäscherei ein Projekt an, welches in Regierung und Landrat zum Thema wird. Er ist überzeugt, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht nur die Wäsche des Spitals, sondern auch von Pflegeheimen und verschiedenen Unternehmen reinigen könnten.

Arnold hat langjährige politische Erfahrung. Der 43-Jährige war in Seedorf im Gemeinderat und lange Zeit im Landrat, den er auch präsidierte. Doch jetzt sei er von seinem Amt her exponierter. «Regierungsrat bin ich 365 Tage im Jahr.» In einem kleinen Kanton kenne man sich. «Die Leute kommen mit ihren Anliegen direkt zu mir.»



Klimapolitik: Arnold will auf den Boden zurück

Sein Gedankengut als SVP-Politiker spiele sicher mit, sagt Arnold. So habe er beispielsweise beim Klima klare Vorstellungen. Das Thema werde heute viel zu emotional behandelt. «Wir müssen wieder auf den Boden kommen und uns auf wirksame, finanzierbare Forderungen konzentrieren.» Bei den Sitzungen im Regierungsrat stehe in den Diskussionen die Sache im Vordergrund. «Ein Geschäft muss mehrheitsfähig sein, da ist die Parteizugehörigkeit nicht so entscheidend.» Im Regierungsrat werde hart, aber offen diskutiert. «Wir sind nicht sieben Einzelkämpfer, sondern fällen gemeinsam einen Entscheid.»