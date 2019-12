ESC Erstfeld befürwortet Sanierung des Naturrasens Der neue Rasen soll ab der Saison 2020/21 bespielbar sein. Der Verein spricht einen namhaften Betrag. 09.12.2019, 05.00 Uhr

(str) An einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember im neuen Klubhaus informierte der Vorstand in Zusammenarbeit mit Vertretern des Gemeinderats Erstfeld über das abgeschlossene Teilprojekt neues Garderobengebäude/Klubhaus und Kunstrasenplatz. Da diese beiden Projekte nun abgeschlossen sind, ist klar, wie viel Geld noch übrig bleibt, um die Sanierung des bestehenden Natur­rasens an die Hand zu nehmen.