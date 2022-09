Klausenpass autofrei: Am Sonntag haben Velofahrer freie Fahrt

Event am Klausen Ohne Autos, aber mit vielen Velos: Am Sonntag befahren Radsportbegeisterte aus nah und fern den Klausenpass Am Sonntag haben Velofans zwischen Unterschächen und Linthal erneut freie Fahrt. Der Anlass ist nicht unumstritten, ist gemäss den Organisatoren aber beste Werbung für die Region. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Für Velofahrende ist es ein besonderes Erlebnis, den Klausenpass an einem autofreien Tag zu befahren. Bild: Samuel Trümpy (25. September 2021)

Der autofreie Tag am Klausenpass lockt seit mehr als zehn Jahren jeweils mehrere tausend Velobegeisterte aus nah und fern an. Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit: Der Pass ist von 10 bis 16 Uhr zwischen Unterschächen und Linthal für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Die Schliessung der Passstrasse stiess in der Vergangenheit immer wieder auf Kritik. Töff- und autofahrende Gäste würden wegen der gesperrten Passstrasse ausbleiben, hiess es. «Der Anlass findet in der Region aber immer mehr Akzeptanz», gibt sich Sara Fedier vom organisierenden Verein Klausen Monument überzeugt. Die Verantwortlichen würden ihren Teil dazu beitragen. Sie seien stets zu Kompromissen bereit.

Auch für Beatrice Arnold, Betriebsleiterin des Hotels Klausenpass, zählen Sonntage zu den umsatzstärksten Tagen des Sommers. Trotzdem steht sie dem Anlass positiv gegenüber. Sie ist sie überzeugt, dass ein autofreier Tag für Velofahrerinnen und Velofahrer ein Erlebnis ist und sie vielleicht sogar dazu motiviert, ein weiteres Mal zu kommen. Dann vielleicht mit dem Auto und mit der ganzen Familie, denn:

«Ein solcher Tag löst positive Emotionen aus und ist Werbung für unsere Region.»

Erfreut sagt Sara Fedier: «Auch andere innovative Betriebe nutzen die Plattform, um sich einer breiten Zielgruppe zu präsentieren.» Zudem treffe die Förderung des nicht motorisierten Verkehrs den Zeitgeist.

Die Velofahrerinnen und Velofahrer meistern eine imposante Strecke. Bild: Samuel Trümpy (25. September 2021)

Den Veranstaltern sei es wichtig, den Bedürfnissen der verschiedenen Interessengruppen so gut als möglich entgegenzukommen, so Sara Fedier. So wurde die Startzeit um eine Stunde von 9 auf 10 Uhr verschoben. Fedier:

«Damit wollen wir genügend Zeit für morgendliche Fahrten der Alpwirtschaft und Hotelgäste schaffen.»

Zudem darf die Passstrasse auf den Klausen trotz Strassensperrung von Anwohnern und Älplern für wichtige Angelegenheiten befahren werden. Auch der Postautokurs verkehrt planmässig. Die Sperrung gilt ab Unterschächen. Ziel des Anlasses ist es, Velofahrerinnen und Velofahrern jeglichen Fitness-Niveaus – mit oder ohne elektrische Unterstützung – ein autofreies und naturnahes Passerlebnis bieten zu können.

Verein Frei-Pass machte den Anfang

Die Idee für autofreie Pässe stammt ursprünglich vom Verein Frei-Pass Schweiz. 2018 wurde daraus von Schweiz Tourismus die Velo-Event-Serie «Ride the Alps» ins Leben gerufen und 2020 von Ochsner Sport als Sponsor übernommen. Das Ziel: die Schweiz im In- und Ausland als Velo-Destination zu positionieren. 2021 bildete der Klausenpass den Schluss-Höhepunkt einer achtteiligen Pass-Serie.

Ende des Jahres zog sich Ochsner Sport unerwartet aus dem Sponsoring zurück. «Glücklicherweise wurde jeder Velo-Event jeweils von einem lokalen Organisationskomitee durchgeführt. So auch am Klausenpass», betont Sara Fedier. «Dank der Trägerschaft durch die beiden Tourismusorganisationen Uri Tourismus und Visit Glarnerland, einer breit abgestützten Finanzierung verschiedener lokaler Partner und einem hoch motivierten Team kann der beliebte Velo-Tag unter dem neuen Namen ‹Klausen Monument› weitergeführt werden.»

Velofahren vor einer wunderschönen Naturkulisse. Bild: Samuel Trümpy (25. September 2021)

Fabian Lips: «Velofahrer sind Genussmenschen»

Federführend im OK und mit grossem ehrenamtlichen Engagement dabei sind die jungen Ostschweizer Fabian Lips und Marco Frei. Bei beiden brennt das Herz für den Velosport und der auf 1948 Meter gelegene Klausenpass hat sie in seinen Bann gezogen. Marco Frei gibt sich schon fast euphorisch:

«Der Klausenpass ist mit seinem grossen Einzugsgebiet ideal gelegen. Er ist ein wunderschöner Pass inmitten einer atemberaubenden Naturkulisse, welcher sich auch sehr gut für einen Tagesausflug eignet.»

Die beiden glauben an die regionale Wertschöpfung. Denn wie Fabian Lips aus eigener Erfahrung weiss, sind Velofahrer auch «Genussmenschen, die sich am Ziel gerne einen Teller Pasta gönnen und an Orte zurückkehren, die sie landschaftlich faszinieren. Im Namen ‹Klausen Monument› schwingt durchaus etwas Heldenhaftes mit. Denn wer radelt und den Pass mit eigener Kraft erklimmt, soll und darf stolz sein».

Hinweis: Der Anlass ist kostenlos, bedarf jedoch einer Onlineanmeldung auf www.klausen-monument.ch.

