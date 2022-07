11 Mitarbeiter der EWA-Gruppe machen den nächsten Karriereschritt

EWA – Energie Uri Elf Mitarbeiter der EWA-Gruppe machen den nächsten Karriereschritt Elf Mitarbeitende von EWA – Energie Uri haben allen Grund zum Feiern. Ihnen wurde anlässlich eines Apéros zur Beförderung gratuliert. 01.07.2022, 13.20 Uhr

Die beförderten Mitarbeiter nehmen den nächste Schritt in der beruflichen Laufbahn in Angriff. Bild: PD

In einer kleinen Feier wurden am Donnerstag, 30. Juni, elf Mitarbeitende für ihre diesjährige Beförderung ausgezeichnet. Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung von EWA - Energie Uri, zeigte sich stolz, dass auch dieses Jahr wieder eine so grosse Anzahl an Mitarbeitenden im Unternehmen befördert werden konnte: «Ihr habt in den vergangenen Jahren und Monaten Verantwortung übernommen und viel Einsatz für unser Unternehmen gezeigt,» wird Jauch in der Mitteilung zur Feier zitiert. «Darum ist euer nächster Karriereschritt in unserem Unternehmen auch redlich verdient.»

Werner Jauch dankte anlässlich der Feier den beförderten Mitarbeitenden auch für ihr Engagement und ihre Treue zum Unternehmen. Viele der Beförderten haben ihre berufliche Laufbahn als Lernende im Unternehmen gestartet. «Aus- und Weiterbildung sowie individuelle Förderung geniessen beim Urner Energiedienstleister hohe Priorität», heisst es in der Mitteilung. So bietet die EWA-Energie-Uri-Gruppe Mitarbeitenden auf allen Stufen und in allen Bereichen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Das Angebot werde gerne genutzt: Zahlreiche Mitarbeitende haben im vergangenen Jahr ihre Weiterbildungen mit eidgenössischem Diplom erfolgreich abgeschlossen oder weiterbildende Kurse besucht. (pd/RIN)