Fahrplanwechsel Göschenen ist wieder ohne Umsteigen von Zürich und Basel aus erreichbar Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag fahren direkte Züge von Zürich und Basel aus über die Bergstrecke. Das freut auch den Geschäftsführer von Uri Tourismus. Matthias Piazza 10.12.2020, 14.00 Uhr

Für Wintertouristen aus auswärtigen Kantonen ist die Reise in die Gotthardregion bislang ein Spiessrutenlauf, wenn sie dazu die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchten. Denn nebst Göschenen müssen diese zusätzlich in Erstfeld umsteigen. Das ändert sich nun jedoch mit dem Fahrplanwechsel vom kommenden Sonntag. Durch die neue Kooperation der SBB mit der Südostbahn (SOB) fahren neu Traverso-Fernverkehrszüge der SOB unter dem Label «Treno Gottardo» zwischen Basel und Zürich direkt nach Göschenen beziehungsweise ins Tessin. Zudem wird das Angebot über die Bergstrecke am Morgen und Abend ausgebaut.

Der «Treno Gottardo» der Südostbahn (SOB) vor weltbekannter Kulisse in Wassen. Bild: PD

Für Thomas Aschwanden, Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton Uri, geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. «Direkte Verbindungen von und nach Uri, im Besonderen von und nach Göschenen, waren für uns immer von hoher Priorität. Denn umzusteigen ist stets ein grosses Hemmnis und mühsam, vor allem mit Ski oder Gepäck.» Dass nun Freizeitreisende direkt ab Zürich und Basel einen Zug nach Göschenen nutzen können, sei daher eine spürbare Verbesserung und werde mehr Verkehr generieren. Auch für die Göschener und Andermatter sei die Zugreise nach ausserhalb des Kantons nun dank Direktverbindungen deutlich angenehmer.

Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus, glaubt ebenfalls an einen grossen Effekt für den Tourismus. «Die Touristen profitieren von einer bequemeren Anreise, dank Direktverbindung und komfortablerer Züge. Dies steigert die Attraktivität der Anreise mit dem öffentlichen Verkehr ungemein.»

Weiterhin kein Halt in Altdorf

Urner, die in Zug arbeiten, brauchen für den Arbeitsweg ab Erstfeld nun ebenfalls weniger lang. Weil die Bauarbeiten am Zugersee abgeschlossen sind, verkehrt die Zuger S2 wieder direkt zwischen Erstfeld und Zug/Baar Lindenpark. Die erste S2 am Morgen fährt bereits um 5.01 Uhr in Erstfeld ab – eine halbe Stunde früher als vor der Streckensperrung am Zugersee, wie das Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr schreibt. Ab allen Urner Bahnstationen von Göschenen und Erstfeld bis Sisikon bestehen stündliche Verbindungen in die Zentren Zug, Zürich und Luzern. Zudem verkehren ab Erstfeld stündlich S-Bahnen nach Zug beziehungsweise Luzern. Damit bestehen ab den Fernverkehrshalten Erstfeld und Flüelen halbstündliche Verbindungen in die Zentren.

Gedulden müssen sich allerdings noch die Altdorfer. Statt wie geplant am Sonntag halten erst ab Mitte Juni des kommenden Jahres wieder Züge in Altdorf. Die Verzögerung entstand, weil die SBB coronabedingt die Bauarbeiten im Bahnhof Altdorf im vergangenen März für drei Wochen stilllegen mussten. Der Bahnersatz Flüelen–Altdorf–Erstfeld bleibt darum bestehen. Der neue Kantonsbahnhof sollte aber gemäss SBB wie geplant am 12. Dezember 2021 in Betrieb genommen werden.

Der Bahnhof Flüelen wird weiter mit sechs Intercity-Zügen (IC) bedient. Am Morgen wird neu eine Frühverbindung (Flüelen ab 5.51 Uhr) direkt nach Zürich (Ankunft 6.55 Uhr) angeboten. Für die Pendler verkehrt zusätzlich eine Direktverbindung um 6.41 Uhr als Interregio nach Zürich (Ankunft 7.55 Uhr). Die Buslinie Bürglen–Altdorf Bahnhof wird auch an Samstagen auf einen Halbstundentakt ausgebaut. Zwischen Erstfeld und Amsteg wird ebenfalls neu ein durchgehender Halbstundentakt eingeführt.

Winterfahrpläne der Schiffe gelten bis Ende April 2021

Die Fahrpläne der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) und der Treib-Seelisberg-Bahn sind weiterhin von den Coronamassnahmen betroffen. Der verlängerte Winterfahrplan gilt neu bis Ende April. Der Start in die Dampfschiff-Saison erfolgt am 1. Mai 2021 mit einem neuen Dampfschiffskurs auf dem Urnersee. Ab Sonntag wird aber bereits die sanierte Schiffsstation «Tellsplatte» wieder mit fahrplanmässigen Kursen bedient. Das Angebot an Verbindungen zwischen dem linken und rechten Seeufer wird um vier neue Seequerungen erhöht und bietet dadurch zusätzliche Ausflugsmöglichkeiten.