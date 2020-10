Fahrzeug stürzt in Schattdorf 60 Meter ab und überschlägt sich – Insassen bleiben unverletzt Am Samstag ist in Schattdorf ein Fahrzeugabsturz glimpflich ausgegangen. Obwohl sich der Motorkarren überschlug und im steilen Waldgelände abstürzte, kamen die beiden Insassen ohne Verletzungen davon. 04.10.2020, 16.25 Uhr

(spe) Der Unfall hat sich am Samstagabend auf der Haldistrasse ereignet. Zwei 17-Jährige fuhren mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren vom Haldi in Richtung Schattdorf. Gleichzeitig war ein 55-Jähriger mit seinem Auto in die Gegenrichtung unterwegs. Beim Kreuzungsmanöver geriet der Lenker des landwirtschaftlichen Fahrzeuges mit den Rädern über den Fahrbahnrand hinaus. Daraufhin stürzte das Fahrzeug rund sechzig Meter im steilen Waldgelände ab, wobei es sich überschlug, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntag mitteilte. Der Wagen sei schliesslich im unwegsamen Gelände auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen: