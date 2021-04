Altdorf «So geht das Geld direkt an die Farmer» –diese Tafeln aus einer neuen Schokoladenfabrik kosten zehn Franken Seine Schokolade ist etwas ganz Spezielles. Sie war bereits bei Astronauten im Weltall oder an Bord der Swiss Flieger. Nun produziert Daniel Gisler in Altdorf. Er erklärt, warum Qualität seinen Preis hat. Christian Tschümperlin 27.04.2021, 16.30 Uhr

Im Supermarkt kostet die Tafel Schokolade knapp zwei Franken. Aber zehn Franken? «Dies ist ein fairer Preis», sagt der Chocolatier Daniel Gisler über seine Tafel Schokolade. Im Februar hat er seine Manufaktur am Lehnplatz in Altdorf eröffnet.

Daniel Gisler arbeitet in seiner Manufaktur in Altdorf. Er schwört auf natürliche Zutaten. Bild:PD

Bestellt und zur Verarbeitung bereit liegen zwölf Säcke Kakaobohnen à 25 Kilogramm in der gerade eingerichteten kleinen Schokofabrik. Sie sind vor rund sechs Wochen aus Costa Rica eingetroffen. Dass sie die rund 9500 Kilometer Luftlinie per Flieger und nicht per Schiff überwunden haben, weil dies günstiger und nicht weniger umweltfreundlich ist, wäre eine Geschichte für sich. Zumindest deutet das Gisler so an. Doch dafür hat er gerade keine Zeit. Der Chocolatier ist zu beschäftigt. Testen steht an. Er vergleicht seine knackigen Bohnen mit den handelsüblichen. Nach dem Versuch ist ihm die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Seine seien deutlich besser.

Während er an seiner Granitmühle arbeitet, bleibt dann doch noch etwas Raum fürs Nachfragen. Worauf ist er besonders stolz? Gisler erzählt von seinem Geschäftsmodell. Er importiere direkt aus den Kakao-Anbauländern und schalte so den Zwischenhandel aus. Aus Überzeugung, wie er sagt:

«So geht das Geld direkt an die Farmer. Dank meines Geschäftsmodells können sie nicht bloss knapp überleben. Sie können von ihrer Arbeit leben.»

Genau deshalb hat er seine Schokolade ohne mit den Wimpern zu zucken im Hochpreissegment positioniert. Zum Vergleich: Auf dem Weltmarkt kostet das Kilo Kakao zwei Dollar. Gisler zahlt acht Dollar. Welchen Unterschied dies macht, erfährt er täglich via Whatsapp-Nachrichten von seinen Farmern. Vor ein paar Tagen erhielt er eine Nachricht aus der Plantage Moreno Clara, die in Costa Rica an der Karibik-Küste liegt.

So erzählt beispielsweise ein zehnjähriges Mädchen auf Spanisch in einer Videobotschaft, wie die Kakaobohnen getrocknet werden. Sie tut dies unter der Obhut einer Bäuerin – einer ehemaligen Journalistin aus der costa-ricanischen Hauptstadt San Jose – die wieder in ihr Dorf zurückgekehrt ist. «Die Journalistin hat ihren Beruf aufgegeben, um den Mädchen und jungen Frauen eine Perspektive auf ihrer Farm zu ermöglichen», so Gisler. Sie helfe ihnen, dass sie den Schulunterricht besuchen könnten, genug Nahrung und eine Schlafmöglichkeit hätten. Denn die Alternativen sehen düster aus: Viele junge Frauen auf der karibischen Seite Costa Ricas müssen sich prostituieren, um zu überleben. das Elend ist gross: Auch Drogen- und Alkoholmissbrauch sind weit verbreitet.

Das Leben im Süden ist heisser, härter und gefährlicher



Das Thema Fairtrade entdeckte Gisler während einer achtmonatigen Weltreise 2006. Ein Teil seiner Reise führte ihn nach Mexiko, Ecuador, Peru, Chile und Argentinien. Seine Partnerfarmen besuchte er selbst und half oft für einige Wochen auf verschiedenen Betrieben mit. Er sagt aus Erfahrung:

«Ich weiss, was es heisst, schwerste Kakaosäcke bei 40 Grad herumzuschleppen. Danach fallen einem fast die Hände ab.»

Das sei nicht vergleichbar mit der Arbeit, die er in der Schweiz als Kind gemacht habe. So ist der Chocolatier auf einem Bauernhof aufgewachsen. Einige Farmen in Costa Rica sind nur mit dem Vierradantrieb zu erreichen. «Das Strassensignal mit der Geschwindigkeitsbegrenzung lautet auf 90 Kilometer pro Stunden, tatsächlich kann man durchgängig aber nur 40 fahren», sagt er. Die Strassen würden vor Löchern nur so strotzen. Der Unterhalt sei schlecht. «Dank meiner fairen Schokolade können Kinder die Schule besuchen oder die Farmen können die Strassenreparatur selber in die Hand nehmen.»

Geheimnisse eines alten Patrons

Daniel Gisler wollte ursprünglich Kunstmaler lernen, genau wie sein Urgrossvater. Doch die Mutter riet ihm, die Lehre auf einem «richtigen Beruf» zu machen. Erst danach solle er sich als Kunstmaler ausleben. Eigentlich wollte er zur Confiserie Danioth. Doch die Lehrstelle war 1981 bereits vergeben. So zog er aus nach Einsiedeln.

Daniel Gisler kennt noch die alten Confiserie-Geheimnisse. Bild: PD

«Dort brachte mir der alte Patron Albert Oechslin der Confiserie Löwen die Geheimnisse der Confiserie näher.» Nach ein paar branchentypischen Wanderjahren, studierte er Betriebsökonomie und arbeitete bei der Confiserie Sprüngli in Zürich. «Da lernte ich, was es bedeutet, gute Qualität in einem Grossbetrieb aufrechtzuerhalten. Auch bei Sprüngli ist vieles noch handgemacht.»

Die letzten zwölf Jahre arbeitete er bei der Schokoladenmanufaktur Karl Hug in Obernau, Kriens. Für diesen Familienbetrieb zog er später Aufträge der Swiss und des Swiss Space Centers an Land. Der Direktor wollte die Schokolade von Hug unbedingt zur internationalen Raumstation ISS schicken. Das klappte auch und sorgte für Schlagzeilen. Die «Handelszeitung» titelte 2016: «So hoch oben war Schokolade noch nie.»

Gisler verrät ein Betriebsgeheimnis

Die Granitmühle in der Altdorfer Manufaktur Dany Swiss Chocolatier rumpelt. Gisler zückt sein goldenes Geheimrezepturen-Büchlein und verrät einen seiner besten Tricks: Zwei unterschiedliche Tafeln Schokolade liegen neben der Granitmühle zum Probieren bereit. Sie wurden beide aus derselben Bohne hergestellt und enthalten dieselben Zutaten. Doch die Erste schmeckt herb, bitter. Die Zweite heller, blumiger. «Es gibt nur einen Unterschied zwischen ihnen. Sie waren unterschiedlich lange in der Granitmühle. Dadurch sind mehr beziehungsweise weniger Bitterkeits-Aromen entflohen», erklärt Gisler.

Anders als handelsübliche Schokolade verarbeitet Dany Gisler nur wenig Zucker – und dazu noch einen indischen, naturbelassenen Rohrzucker. So habe man das früher gemacht. Das habe er von seinem Patron in Einsiedeln gelernt. Doch warum dieser ganze Aufwand für eine Tafel Schokolade? «Ein grösseres Geschenk als leuchtende Kinderaugen gibt es für mich nicht», sagt er.