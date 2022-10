Erstfeld Barbetreiber Ignaz Walker nach fast neun Jahren aus der Haft entlassen: «Mich kriegt man nicht unter» Seit dem 1. Oktober ist Ignaz Walker bedingt auf freiem Fuss – nach acht Jahren und acht Monaten in Haft. Jetzt strebt der ehemalige Erstfelder Barbetreiber ein neues Urteil an. Bruno Arnold Jetzt kommentieren 04.10.2022, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ignaz Walker vor dem Gefängnis Grosshof. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 6. Dezember 2018)

Die insgesamt vier Prozesse vor dem Land- und Obergericht des Kantons Uri, aber auch die Entscheide des Bundesgerichts im Fall Ignaz Walker gehörten zwischen 2010 und 2018 zu den Hauptgesprächsthemen im Kanton Uri. Der Fall Walker hat auch schweizweit für Aufsehen und ein riesiges Medienecho gesorgt – nicht zuletzt wegen der Berichterstattung der «Rundschau» von Fernsehen SRF 1.

Am vergangenen Samstag, 1. Oktober, ist der ehemalige Erstfelder Barbetreiber bedingt entlassen worden. «Eigentlich hätte man mich bereits Ende 2020 rauslassen müssen», sagt der heute 54-jährige Erstfelder im August 2022 während eines Besucherurlaubs, der uns beide in eine Gartenwirtschaft in Willisau führt. «Ich hatte damals zwei Drittel der Strafe abgesessen und somit die zeitlichen Voraussetzungen für die bedingte Entlassung erfüllt.»

Ausserdem habe er sich im Strafvollzug rein gar nichts zu Schulden kommen lassen. «Zudem hätte man bereits nach einem Drittel der Strafverbüssung Vollzugslockerungen prüfen müssen», beruft sich der Erstfelder auf eine seiner Lieblingslektüren, das Schweizerische Strafgesetzbuch – um gleich auch den entsprechenden Artikel zu zitieren. Er sagt:

«Auch das haben die Verantwortlichen in Uri nicht getan. Weil ich eben der Walker bin. Für viele ganz einfach ein rotes Tuch.»

Mit Verfügung vom Dezember 2020 verweigerte die Justizdirektion Uri Walkers Gesuch um Entlassung auf den Zweidritteltermin. Dass er bisher «ein einwandfreies und unproblematisches Vollzugsverhalten» gezeigt habe, stellten die zuständigen Stellen damals zwar nicht in Abrede. Dies allein genüge aber nicht.

Es gelte, auch das sonstige Verhalten, das gesamte deliktische Vorleben, die Täterpersönlichkeit sowie die nach der Entlassung zu erwartenden Lebensverhältnisse zu berücksichtigen. Und diesbezüglich sei bei Walker von einer «ungünstigen Entwicklung» auszugehen.

Landgericht lehnt «kleine Verwahrung» ab

Linus Jaeggi, Walkers Anwalt vor dem Obergericht. Zeichnung: Aleksandra Mladenovic (Altdorf, 18. Oktober 2015)

Bereits ein halbes Jahr vor dem ersten Nein zu einer vorzeitigen Entlassung hatte die Justizdirektion Uri – gestützt auf ein neues forensisch-psychiatrisches Gutachten – gefordert, über Walker nachträglich eine stationäre therapeutische Massnahme – die sogenannte «kleine Verwahrung» – anzuordnen.

Dieses Ansinnen wurde jedoch von der zuständigen strafrechtlichen Abteilung des Landgerichts des Kantons Uri mit Beschluss vom 10. August 2021 abgelehnt. Das Vorliegen einer schweren psychischen Störung als Voraussetzung für eine stationäre Massnahme sei nicht erfüllt, hiess es unter anderem in den Erwägungen des Landgerichts. Dieses hatte seinerseits ein zusätzliches psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Ignaz Walker bezeichnet die Ablehnung der «kleinen Verwahrung» im Gespräch als «logischen Entscheid». Seine Begründung: «Einerseits darf man ein rechtsgültiges Urteil nicht nachträglich verschärfen, wenn keine gravierenden Erkenntnisse hinzu gekommen sind. Und anderseits haben zwei von insgesamt drei zu meiner Person eingeholte Gutachten das Vorliegen einer schweren psychischen Störung verneint. Somit gab es keine Grundlage für eine Änderung der Sanktion.» Walkers vermutet:

«Man hat bewusst eine mir schlecht gesinnte Gutachterin ausgewählt, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.»

Ausser Kosten für den Steuerzahler in der Höhe von geschätzten 80’000 Franken habe das alles rein gar nichts gebracht, glaubt der ehemalige Barbetreiber.

Ignaz Walker nach seiner Freilassung aus dem Untersuchungs- und Strafgefängnis Niedwalden. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 22. September 2015)

Regierung wehrt sich gegen Vorwurf

Im Dezember 2021 wies die Justizdirektion des Kantons Uri auch Walkers zweites Gesuch um eine bedingte Entlassung ab. Gegen diese Verfügung reichte der Erstfelder im Januar 2022 bei der Urner Regierung eine Verwaltungsbeschwerde ein. Diese wurde vor rund drei Wochen abgewiesen.

«Dass der Regierungsrat für seinen Entscheid nicht weniger als acht Monate gebraucht hat, zeigt doch, dass man in meinem Fall mit allen Mitteln verzögern und mich einfach nur möglichst lange in der Kiste sehen wollte.»

Die Regierung weist diesen Vorwurf zurück und hält in ihrem Beschluss vom 13. September zur Abweisung der Verwaltungsbeschwerde schriftlich fest:

«Es ist nicht ersichtlich, dass die Justizdirektion das Vollzugsverfahren verzögert haben soll.»

So sei beispielsweise umgehend mit der Planung von Vollzugslockerungen begonnen worden, nachdem das Landgericht die von der Justizdirektion geforderte «kleine Verwahrung» abgelehnt habe. Bei ihrem Entscheid im Dezember 2021 hätten die kantonalen Amtsstellen zudem und zu Recht auch die von mehreren Instanzen als relativ hoch erachtete delinquente Rückfallwahrscheinlichkeit von Ignaz Walker in Betracht gezogen.

Negativ ins Gewicht gefallen sei diesbezüglich auch, dass Walker kurz nach der Haftentlassung im Jahr 2015 und während des laufenden Strafverfahrens erneut mehrfach straffällig geworden sei.

Buch mit eigener Sicht der Dinge

«Für mich kam diese gezielte Verzögerung der Haftentlassung aber noch aus einem anderen Grund keinesfalls überraschend», sagt Walker rückblickend. Man habe ihm bereits früh und immer wieder deutlich zu verstehen gegeben, dass er nur dann eine Chance habe, nach zwei Dritteln der Haft bedingt entlassen zu werden, wenn er die Tat gestehe.

Doch ein Geständnis will Walker partout nicht ablegen. «Ich habe die Tat nicht begangen», betont er im Verlauf des Gesprächs in Willisau immer wieder. Und er tut dies in unmissverständlicher Art.

Ein Bild aus längst vergangenen Zeiten: Ignaz Walker als Geschäftsführer der Nightbar Taverne in Erstfeld. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 16. Januar 2009)

Seine Sicht der Dinge hat er während der Haftzeit auf insgesamt 309 A4-Seiten schriftlich festgehalten. «Wer weiss, vielleicht findet sich ja ein Verleger», meint er mit einem süffisanten Schmunzeln. «In meinem Buch habe ich Fiktion und die bittere Realität meines Falls vermischt, weil mir als Erklärung kein anderer Weg offenblieb», schreibt er im Vorwort.

«Meine Aufzeichnungen können sicherlich auch ein wenig aufzeigen, wie die Mechanismen in einem von Seilschaften geprägten Justizapparat funktionieren. So wie ich sind einige Personen im Gefängnis, weil es ihnen willentlich und systematisch verunmöglicht wird, zu ihrem Recht zu kommen.»

Probezeit bis im Sommer 2024

Seit Samstag, 1. Oktober, ist Walker nun bedingt auf freiem Fuss. Der Entscheid wurde aufgrund des dritten Gesuchs des Erstfelders getroffen. Gemäss Strafgesetzbuch hätte die bedingte Entlassung allerdings von Amtes wegen ohnehin geprüft werden müssen. Die Justizdirektion Uri hat für Walker eine Probezeit bis am 6. August 2024 angeordnet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird auch eine Bewährungshilfe eingesetzt, welche das Einhalten der getroffenen Vereinbarungen überprüfen wird.

Ignaz Walker bei Interviews nach der letzten Urteilsverkündung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 22. Januar 2018)

Unter anderem hat sich Walker gemäss Verfügung vom 28. September betreffend bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug sowohl im privaten wie im beruflichen Umfeld strikte vom prokriminellen/deliktfördernden Milieu (unter anderem Rotlichtmilieu) fernzuhalten.

Zudem wurde er darauf aufmerksam gemacht, «dass er in den Strafvollzug zurückversetzt werden kann, wenn er während der Probezeit erneut straffällig wird oder er sich der Bewährungshilfe entzieht, Weisungen missachtet und ernsthaft zu erwarten ist, dass er neue Straftaten begeht».

Auf der Suche nach einer Arbeitsstelle

«Acht Jahre und acht Monate sind eine lange Zeit», sagt Walker. «Ich habe eigentlich nichts mehr – ausser ein paar gute Beziehungen», meint er.

«In den Kanton Uri will und werde ich höchstens noch für den einen oder anderen Besuch zurückkehren.»

Er habe vor einiger Zeit auf das Entlassungsdatum hin eine Wohnung gefunden und werde nun versuchen, eine Arbeitsstelle zu erhalten.

Walker gibt sich an jenem Augustsonntag in Willisau aber auch äusserst unerschrocken. Er sagt:

«Ich werde weiterhin für mein Recht kämpfen und eine Revision anstreben, denn ich habe einige neue Anhaltspunkte. Sollten diese nicht genügen, so werde ich weitere suchen. Und auch finden. Bis es reicht. Sie können die Wahrheit noch so lange vertuschen, aber den Walker kriegen sie nicht so einfach unter.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen