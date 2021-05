Familie Neue Studie zeigt: Urner Eltern zahlen für Kitaplätze schweizweit am meisten Viele berufstätige Eltern sind auf familienergänzende Kinderbetreuung angewiesen. Oft stellen Kitas aber eine finanzielle Belastung dar. Eine aktuelle Studie stellt Uri ein schlechtes Zeugnis aus. Seitens Kanton kennt man die Probleme und erarbeitet gerade ein kostengünstigeres Modell. Anian Heierli 18.05.2021, 05.00 Uhr

Nirgends in der Schweiz kosten Kitaplätze für Eltern so viel wie im Kanton Uri. Zu diesem Resultat kommt eine aktuelle Studie der Credit Suisse (wir berichteten). Als Modell wird in der Studie der Fall eines Ehepaars mit zwei Kindern im Alter von zwei und drei Jahren untersucht. Das gemeinsame Arbeitspensum des Paars beträgt 140 Prozent. Sie verdienen zusammen 110'000 Franken und haben ein Vermögen von rund 100'000 Franken gespart.

Nun will das Ehepaar die Kinder an zwei Wochentagen in die Kindertagesstätte geben. In Altdorf müssen sie laut Studie für diese beiden Betreuungstage schätzungsweise 23'900 Franken zahlen. In Mendrisio (TI) belaufen sich die Kosten für denselben Modellhaushalt dagegen auf jährlich 4700 Franken. Landesweit gibt es solche massiven Unterschiede je nach Wohnort und den finanziellen Verhältnissen der Familie, denn Kantone und Gemeinden unterstützen die externe Betreuung unterschiedlich stark.

Je nach Kanton und Gemeinde gibt es massive Unterschiede bei den Kosten der externen Kinderbetreuung.

Themenbild: CH Media

In Uri teilen sich der Kanton und die Gemeinden diese Aufgabe. Das heisst: Der Kanton zahlt einen Unterstützungsbeitrag direkt an Anbieter von Kinderbetreuungsplätzen, während Gemeinden Familien mit tiefen und mittleren Einkommen bei der Finanzierung helfen. Sie machen dies mit sogenannten Betreuungsgutscheinen. Wobei die Modellfamilie mit einem gemeinsamen Bruttoeinkommen von 110'000 Franken in Uri keinen Anspruch auf direkte Unterstützung hätte. Dafür müssten beide Elternteile zusammen weniger als brutto 84'000 verdienen. Diese Schwelle ist in anderen Kantonen teilweise deutlich höher. Zum Vergleich: In der Stadt Zug erlischt der Anspruch auf Betreuungsgutscheine erst ab einem massgebenden Einkommen von mehr als 120'000 Franken.

«Die Nachfrage nach Kitaplätzen steigt»

Doch gibt es im Kanton Uri überhaupt eine Nachfrage nach Kitaplätzen? «Ja», sagt Christoph Schillig, Vorsteher des Amts für Soziales. «Die Tendenz ist stetig steigend.» Im Moment sind kantonsweit rund 100 Kitaplätze voll belegt. Bisher ist es aber nicht zu Engpässen gekommen. So wurden immer genügend Plätze gefunden. Laut Schillig ist die CS-Studie grundsätzlich repräsentativ. «Die Studie zeigt sicher auf, dass der Kanton Uri bei den Kosten für externe Kinderbetreuung teuer ist für die Familien.»

Christoph Schillig. Bild: PD

Jedoch seien nicht alle Faktoren berücksichtigt worden. Der Amtsvorsteher verweist auf die Steuerabzüge:

«Die Studie bezieht nicht mit ein, dass die Kosten für externe Kinderbetreuung im Kanton Uri bei den Steuern beim Einkommen in Abzug gebracht werden können.»

Zudem zeige diese auch nicht auf, wie die Beiträge der öffentlichen Hand an die Kitas selber sind. Doch auch er verweist auf die tiefe Schwelle für Betreuungsgutscheine von momentan 84'000 Franken. «Viele Kantone sind da um einiges höher», so Schillig. Zudem werde die Abgabe von Betreuungsgutscheinen nicht von allen Gemeinden gemacht. Eine gesetzliche Grundlage fehlt.

Gemeinden zahlen heute mehr als der Kanton

Im Kanton Uri gibt es momentan fünf Kitas: in Altdorf, Andermatt und Schattdorf. Alle sind bewilligt. Drei verfügen über eine Programmvereinbarung mit der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion, für die anderen beiden ist eine solche in Bearbeitung. Der Kanton Uri bezahlte 2020 fast 180'000 Franken Pauschalbeträge an vier Kitas. Schillig dazu:

«Die Kantonsbeiträge subventionieren nicht das Grundangebot, sondern zusätzliche und erweiterte Anforderungen in den Bereichen Personal, Betrieb und Qualität.»

Demgegenüber zahlten Gemeinden 2020 rund 210'000 Franken für Betreuungsgutscheine direkt an Familien.

Heute erarbeitet der Kanton eine neue gesetzliche Grundlage für die externe Kinderbetreuung. Diesbezüglich muss noch die Motion «zur Stärkung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Uri» von Landrätin Céline Huber (CVP, Altdorf) beantwortet werden. Diese ist für die Juni-Session traktandiert. Für Schillig ist klar:

«Das Ziel der neuen gesetzlichen Grundlage ist eine kostengünstigere ausserfamiliäre Kinderbetreuung. Konkret muss einerseits die Eintrittsschwelle bei einem höheren Einkommen liegen. Zum anderen sollen die Betreuungsgutscheine grundsätzlich etwas höher ausfallen.»