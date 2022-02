Güdelmontag in Altdorf: Mit Olympiade statt Umzug

Fasnacht 2022 Olympiade statt Umzug: Das war der Güdelmontagnachmittag in Altdorf Nachdem der grosse Fasnachtsumzug im Vorfeld abgesagt worden war, organisierten drei Urner Guggenmusiken spontan eine Fasnachtsolympiade. Carmen Epp 28.02.2022, 18.46 Uhr

Als wär's ein normaler Güdelmontag, starteten drei Urner Guggenmusiken beim Kreisel Poli ihren Umzug durch Altdorf, im Bild die «Ryyssboodäfääger Seedorf». Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Mit «Chuchi», Pauke und Co. gings Richtung Altdorf Zentrum. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Auch die heimischen «Chyybääderli» stimmten mit ein. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Vor der Dätwyler-Halle kam's zum ersten Spiel der spontanen Fasnachtsolympiade der drei Guggenmusiken: Welcher Sousaphonist hat den längsten Schnauf? Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Im Anschluss wurde auf das erste gelungene Spiel der Fasnachtsolympiade angestossen. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Auf dem Lehnplatz gabs Platzkonzerte mit vollem Körpereinsatz. Im Bild die «Tellsymphoniker» aus Bürglen. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) «Tellsymphoniker» Nicolas Barenco (links) gewann das zweite Spiel der Olympiade für sich: Er schaffte mit seiner Posaune den lautesten Ton aller Posaunisten. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Diese beiden «Tellsymphoniker» strahlen um die Wette. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Auf dem Rathausplatz spielten die «Ryyssboodäfääger», die «Chyybääderli» und die «Tellsymphoniker» gemeinsame Lieder. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Voller Körpereinsatz beim Platzkonzert auf dem Rathausplatz. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Sogar dieser «Ryyssboodäfääger» ging mit seiner «Chuchi» auf die Knie. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Die Spielfreude war den Guggenmusikern anzusehen. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Beim nächsten Spiel der Fasnachtsolympiade galt es, einen Pingpongball auf einer Pauke so hoch wie möglich springen zu lassen. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Die Trompetenspieler mussten einen Pingpongball auf ihrem Mundstück rund ums Telldenkmal balancieren. Dieser «Ryyssboodäfääger» macht vor, wie es geht. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Am Ende entschieden die «Ryyssboodäfääger» diese Disziplin für sich. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Und auch bei der fünften Disziplin, dem «Chuchi»-Rennen, gewann mit Anjan Kläüi (rechts) ein «Ryyssboodäfääger». Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Auch die Katzenmusik war in kleinen Gruppen am Güdelmontag auf den Gassen. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Gross und Klein spielten den Katzenmusikmarsch in Altdorf. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Die Fasnachtsgruppe «Di Lachoonigä» zogen als Recycling-Ladies durch die Gassen. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022) Ein bunter Strauss an Maschgäraadä zogen durch Altdorf. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022)

Von wegen abgesagt: Der Güdelmontag in Altdorf fand sehr wohl statt – einfach ein wenig anders. Der grosse Umzug war zwar abgesagt worden. Die Altdorfer Fasnächtlerinnen und Fasnächtler liessen es sich aber trotzdem nicht nehmen, am Güdelmontag bereits nachmittags mit Trompeten, Trommeln und Pauken durch die Gassen zu ziehen.

Guggenmusiker messen sich in fünf Disziplinen

Etwas Spezielles liessen sich die «Chyybääderli» aus Altdorf, die «Ryyssboodäfääger» aus Seedorf und die «Tellsymphoniker» aus Bürglen einfallen. Bei ihrer gemeinsamen Tour rund um den Vierwaldstättersee vom vergangenen Freitag kamen sie auf die Idee, am Güdelmontag eine Art Fasnachtsolympiade durchzuführen. Der Vorschlag traf auf Begeisterung unter den inzwischen ziemlich zusammengewachsenen drei Guggenmusiken. Michael «Migä» Fedier von den «Ryyssboodäfääger», der für die Organisation der Olympiade zuständig war, sagte:

«Wir haben mit so zirka 30 Teilnehmern gerechnet. Jetzt sind alle drei Guggen fast vollzählig erschienen. Das ist der Hammer!»

An der Fasnachtsolympiade konnten sich die drei Urner Guggenmusiken in fünf Disziplinen untereinander messen – mit je einer Challenge pro Instrument. Den Anfang machten die Sousaphonisten: Sie mussten vor der DAG-Halle zeigen, wer am längsten einen Ton halten kann. Als Gewinner konnte sich Nicolas Walker von den «Tellsymphonikern» feiern lassen.

Nicolas Walker (rechts) gewann die Disziplin der Sousaphonisten für sich. Video: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022)

Als Nächstes mussten die Posaunistinnen und Posaunisten ihr Können unter Beweis stellen: Auf dem Lehnplatz mussten sie nacheinander zeigen, wer seiner Posaune den lautesten Ton entlocken konnte. Auch hier schwangen die «Tellsymphoniker» mit ihrem Sieger, Nicolas Barenco, obenaus.

Reihum zeigten die Posaunistinnen und Posaunisten, wie laut sie sind. Video: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022)

Am Telldenkmal folgten schliesslich die nächsten drei Disziplinen: Für die Paukenspielerinnen und -spieler galt es, einen Pingpongball auf ihrer Pauke so hoch springen zu lassen wie möglich. Pascal Eller von den «Chyybääderli» liess dabei den Ball am höchsten hüpfen.

Die Paukenspieler probieren, den Pingpongball in die Höhe zu katapultieren. Video: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022)

Auch die Trompetenspielerinnen und -spieler bekamen es mit Pingpongbällen zu tun: Diese mussten sie auf dem Mundstück ihres Instruments eine Runde ums Telldenkmal balancieren. Als schnellste Guggenmusik erwiesen sich dabei die «Ryyssboodäfääger».

Eine Runde ums Telldenkmal flitzen mussten schliesslich auch die «Chuchi»-Spieler der drei Guggenmusiken. Dabei kam Anjan Kläüi von den «Ryyssboodäfääger» als Schnellstes über die Ziellinie – filmreifer Zieleinlauf inklusive.

Beim «Chuchi»-Wettrennen ums Telldenkmal legte sich der Sieger ganz schön ins Zeug – und am Ende auch auf den Boden. Video: Carmen Epp (Altdorf, 28. Februar 2022)