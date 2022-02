Kinderumzug in Altdorf beweist: Der Fasnachtsnachwuchs ist fit

Fasnacht Der Kinderumzug in Altdorf beweist: Der Nachwuchs der Fasnacht ist gesichert Sie geben den Takt an, blasen den Katzenmusikmarsch und lassen sich auch von lauten Tönen nicht aus der Ruhe bringen: die Kinder am Chinderumzug in Altdorf. Carmen Epp Jetzt kommentieren 24.02.2022, 17.33 Uhr

Schmutziger Donnerstag, kurz vor 14 Uhr in Altdorf. Während die Fasnachtsgruppe, die vom Balkon des «Egghus» johlt, nicht mehr ganz so fit klingt, sind die jungen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, die sich auf der Tellsgasse versammeln, umso quirliger. Zahlreiche Kinder sind zusammengekommen, um beim Chinderumzug mitzuwirken.

Angeführt von einer motivierten Jungmannschaft

Zuvorderst eingereiht und schon ganz aufgeregt sticht eine fünfköpfige Gruppe von 11- bis 13-jährigen Jungs ins Auge: Elio, Simo, Marlo, Andrin und Diego haben sich als bunte Bären und Einhörner verkleidet und freuen sich, dass es bald losgeht. Anders als die meisten Kinder und Jugendlichen werden sie den Umzug nicht mit Trommeln oder Pauken begleiten. Stattdessen stehen sie mit Posaune und Trompete bereit.

«Das ist einfach toller und nicht so langweilig wie Trommeln oder Pauken»,

sagt Elio. Zwei der Jungsgruppe spielen die Blasinstrumente auch privat, die anderen drei haben «einfach Talent», wie Simo anfügt.

Elio, Simo, Marlo, Andrin und Diego (von links) freuen sich auf ihren Einsatz am Chinderumzug in Altdorf. Foto: Carmen Epp

(24. Februar 2022)

Um Punkt 14 Uhr geht es schliesslich los, und die Jungs können Vollgas geben mit ihren Instrumenten. Angeführt wird der Tross ebenfalls von einem Jungen, und der ist gerade mal halb so alt wie Elio, Simo und Co.: Der sechsjährige John gibt mit seiner Katze an der Stange – und zusammen mit Altlandrätin Nina Marty – zuvorderst am Umzug den Takt vor. Und tut das mit einer Selbstverständlichkeit, die so manche Zuschauerin und Zuschauer am Umzug ins Staunen bringt. Das kommt nicht von ungefähr: Bereits zum dritten Mal führt John zusammen mit Nina Marty den Taktstock am Altdorfer Chinderumzug, wie seine Grossmutter im Anschluss verrät. Sein Taktgefühl ist also wohlgeübt.

Der sechsjährige John Zeugin (rechts) gibt mit Nina Marty den Takt an. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Kinder beweisen Fantasie und Ausdauer

Doch auch der Rest des Umzugs kann sich sehen lassen. Die Kinder beweisen zusammen mit ihren Familien nicht nur Fantasie mit den Kostümen, sondern auch Ausdauer. So marschieren Prinzessinnen, Piraten, Ganoven, Waldgeister, Igel, Punks, Ritter, Elefanten, Giraffen, Sultane, Dinosaurier und eine ganze Affenfamilie im Tross mit. Die Eltern und Kleinkinder zu Fuss, die ganz Kleinen in passend gestalteten Wagen. So wird etwa der zweijährige Marino als kleiner Feuerwehrmann in einem als Feuerwehrauto umgebauten Wagen mitgezogen, während die dreieinhalbjährige Jill als Feuerwehrfrau daneben mitläuft und fleissig Konfetti verteilt. Und die ganz harten Jungfasnächtlerinnen und

-fasnächtler nutzen die Zeit für ein Nickerchen, während rundherum der ohrenbetäubende Katzenmusikmarsch erklingt.

Am Ende des zirka 45-minütigen Marsches durchs Dorf wartet im Winkel eine Stärkung auf jedes Kind: Mit einem Schoggibrötli gestärkt, kann dann auch das grosse Finale im Kreis auf dem Winkelplatz in Angriff genommen werden. Unter der sicheren Taktführung von Johns Katze erhöht der Umzug allmählich das Tempo des Katzenmusikmarsches bis zum krönenden Finale, den das zahlreich erschienene Publikum mit einem tosenden Applaus würdigt. Die jungen Maschgaraadä haben damit einmal mehr bewiesen: Nachwuchsprobleme kennt die Fasnacht in Uri nicht.

