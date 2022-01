Andermatter Fasnacht findet statt – aber anders

Uri Fasnacht in Andermatt findet statt – aber in «abgespeckter» Form Die Fasnachtsgesellschaft Elvelinus Andermatt will nicht ganz auf die fünfte Jahreszeit verzichten und bietet ein Alternativprogramm an, bei dem vor allem de Kinder auf ihre Kosten kommen. 19.01.2022, 17.12 Uhr

Eine normale Fasnacht werde es in diesem Jahr nicht geben. Der Vorstand der Fasnachtsgesellschaft Elvelinus hat beschlossen, eine Art «Coronafasnacht» in Andermatt durchzuführen, wie dieser in einer Mitteilung schreibt. Im Vordergrund stünden dabei die Kinder.