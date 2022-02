Grosse Katzenmusik startet in Flüelen in die Fasnacht

Fasnacht Flüelen kocht vor, mit viel Humor und Würze Mit der grossen Katzenmusik ist auch Flüelen musikalisch in die fünfte Jahreszeit gestartet. Georg Epp 24.02.2022, 13.33 Uhr

Der Vorstand der Fidelitas freut sich, dass die Flüeler Fasnacht wie geplant stattfinden kann. Bilder: Georg Epp (Flüelen, 23. Februar 2022)

Die Erleichterung, dass die Fasnacht im Hafenstädchen, wie sie die Fidelitas plante, stattfinden kann, war auch in Flüelen gross. Rekordzahlen bei der grossen Katzenmusik durfte man zwar keine erwarten, aber mit 77 Musikantinnen und Musikanten zeigte sich der neue Katzenmusikdirektor Michi Infanger sehr zufrieden. Mit seinem Taktstock bewies er wie bereits bei der Schülerkatzenmusik Dirigentenqualitäten für qualitativ hochstehende Katzenmusik. Nach gesponsertem Apéro bei «Groggi & Cony» am Startort Haus Stadler setzten sich Metzger, Suppenhühner, eine grössere Maggi-Gruppe, Delikatessen, die Flüeler Teufelsküche, aber auch Putzfrauen etwas verspätet Richtung Schulhaus in Bewegung.

Die Mischung von Jung und Alt war beim Eintrommeln in Flüelen sehr gut.

Weil das alte Schulhaus zurzeit renoviert wird, musste die Route über die Kirchstrasse zum Haus Sigrist fortgesetzt werden. Nach dem Motto «Flüelen kocht» herrschte eine ausgelassene Stimmung und ein nicht erkennbarer Koch meinte humorvoll: «Irgendwie kochen kann doch jeder.»

Das Maggi-Team bracht mit Würze gute Stimmung zu den Katzenmusikanten.

Die Kostümwahl war nach dieser Aussage eigentlich leicht. Auffallend war, dass viele «Junge Maschgaraadä» dabei waren. So musizierten die vierjährige Köchin Melissa oder der fünfjährige Jungkoch Luis bereits wie alte Routiniers. Für gut gewürzte Stimmung sorgte auch die Maggi-Gruppe nach dem Motto «Zart und saftig».

Die jüngsten Teilnehmer Melissa und Luis hatten viel Spass.

Nach längerem Kaffeehalt war das Restaurant Schützenstube das nächste Ziel. Gestärkt zog man nochmals durchs Dorf über die Ochsengasse zurück zum Haus Sigrist. Nun freute man sich auf die Party in der Schützenstube. Überwacht wurde das ganze Geschehen von zwei Küchenbrigadiers der Schweizer Armee. Sie taxierten den Auftritt der grossen Katzenmusik als vorzügliches Vorkochen für den bevorstehenden Fasnachtssonntag. Hier ist die Spannung gross, was die traditionellen Gruppen ab 14 Uhr an Darbietungen präsentieren werden.

Auch das Delikatessen-Team ist startbereit.