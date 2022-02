Fasnacht Prächtiger Chinderumzug im Meiental Die Zahl der Teilnehmenden war überwältigend: 94 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler waren am Chinderumzug. Ganzjährig wohnen rund 50 Personen im Meiental. Christof Hirtler 28.02.2022, 16.57 Uhr

Impressionen des Kinderumzugs Meiental Bild: Christof Hirtler (Meiental, 27. Februar 2022)

Ein strahlend schöner Fasnachtssonntag, keine Lawinengefahr und eine trockene Strasse. Beste Voraussetzungen für einen tollen Umzug. Bereits um 13 Uhr warten beim alten Schützenhaus einige Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf der Sustenstrasse auf die Instrumentenausgabe. Dort lagern Trommeln, Pauken und Blasinstrumente der 1979 gegründeten Meientaler Chatzämüsig. «Die Instrumente sind zum Teil älter als wir», sagt der 68-jährige Ernst Baumann. Er ist einer der vielen Meientaler die im Urner Unterland oder in den umliegenden Kantonen wohnen und die jedes Jahr an den drei Meientaler Fasnachtsanlässen – Eintrommeln, Ball und Chinderumzug teilnehmen. «Die ersten Trommeln und Pauken erhielten wir gegen ein paar «Geisschäsli» von der Katzenmusik Altdorf geschenkt. Die Kinder haben mit Knebel auf 25-Liter-Farbkessel geschlagen.» 37 Jahre lang war Baumann Präsident der Meientaler Chatzämüsig. Seine Trompete bringt der gebürtige Meientaler selber mit.

Auf der Sustenstrasse machen sich um 13.30 Uhr rund 80 Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereit. Zu vorderst die Trommeln, in der Mitte die Bläser, am Schluss die Pauken. Ein Pfiff mit der Trillerpfeife und der Dirigent Samuel Hagmann befielt: «Einstellen in Viererkolonne». Und schon geht’s los – auf eine kleine Runde vom Weiler bei der Kapelle zum Aderbogen und zurück. Einige Skitourenfahrer und Einheimische beobachten das Geschehen am Strassenrand. Nach dem Apéro auf dem Parkplatz zieht der Zug noch zur Kapelle.

Im Mehrzweckraum findet der zweite, wichtige Teil der Fasnacht statt, das Zusammensein. Die Katzenmusik serviert Cervelats, Brot und Getränke für alle. «Der Mehrzweckraum ist für uns enorm wichtig», sagt Ernst Baumann. Er ist unser Treffpunkt. Hier finden alle wichtigen gesellschaftlichen Anlässe statt. Wegen Corona konnten die Chilbi, die Talversammlung oder die Fasnacht letztes Jahr nicht stattfinden. «Nun sind wir sehr glücklich, dass wir unsere drei traditionellen Fasnachtsanlässe – Eintrommeln, Fasnachtsball und Chinderumzug – wie gewohnt durchführen konnten.»