Fasnachtszeitung 2022: Zeigefinger

Fasnacht Uri 22 Von hindernisfreien Buskanten bis zum Bahnhofskoloss mit kulturhistorischem Wert Eine handverlesene Auswahl an Themen wird zur Fasnachtszeit im Zeigefinger von einer anderen Seite beleuchtet. In diesem Jahr etwa das Marina-Projekt von Samih S., das neue Bijou an den Gleisen von Altdorf und die Mühlen der Behörden. Mit Fakenews-Garantie! Zeigefinger Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Nur noch einmal tief schlafen, dann sind auch im Kanton Uri alle Bushaltestellen rollstuhlgängig umgebaut.

Zeichnung: Tobit

Ein solch hohes Tempo ist man sich von den Behörden echt nicht gewohnt. Erst gerade darüber abgestimmt (der Beschluss fiel gerade mal am 13. Dezember 2002) und auf den 1. Januar 2004 in Kraft getreten, haben sich die Innerschweizer Kantone jetzt schon um die Umsetzung des «Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen» gemacht.

Kennerinnen und Kenner der Gremien können sich diesen horrenden Effort nicht recht erklären. Auch Pro Cap ist sprachlos: «Die Erhöhung von Buskanten ist ein derart komplexer und planungsintensiver baulicher Vorgang, dass wir erstaunt sind, dass dies so unbürokratisch vonstattengeht», sagt die Sprecherin, die gerade ihre Sprache wieder gefunden hat. Expertinnen und Experten warnen jedoch auch: «Die kurze Planungsphase könnte möglicherweise auch zu unüberlegten baulichen Anpassungen führen. Zudem könnten die Behörden derart gestresst sein, dass andere Dossiers liegen bleiben.»

Die späte Rache des Teufels ist Realität. Im Beton des Kolosses an der Bahnhofstrasse befinden sich aber auch kulturhistorische Schätze, wie «Dr Zeigfinger» weiss.

Zeichnung: Tobit

So hat sich Touristin W.W.F. ihren Besuch in Neustadt, dem früheren Altdorf, nicht vorgestellt: «Hilfe, ich sehe vor lauter Beton den Bahnhof nicht», sagt sie und teilt damit die Beobachtungen vieler. Die Retourkutsche für die Schöllenen-Affäre scheint dem «Heerälimaa» vollkommen gelungen zu sein. Was viele nicht wissen: Beim Bau des neuen Kolosses wurde zwar nur sehr dezent «Kunst am Bau» eingesetzt, viel mehr jedoch «Kunst im Beton». Dabei wurde eine Vielzahl von Objekten für die Nachwelt konserviert.

Mit Hilfe einer modernen Untersuchungsmethode, der sogenannten interbetonalen Spektralwellenanalyse, ist es Wissenschaftern im Auftrag des «Zeigfingers» nun gelungen, einige dieser kulturhistorischen Schätze innerhalb des Kolosses eindeutig nachzuweisen, von deren Existenz man zuvor gar nichts wusste:

ein Bildnis von Isen-D’Or Baumann, auf dem er lacht

ein Bewerbungsdossier für eine Ansiedlung im Eyschachen

die Tasse eines einheimischen Mitarbeiters der UKB

ein schönes Bild von Maria Z

ein Vorstoss von Chiara G., der niemandem auf die Nerven geht

ein Leserbrief von Zulio Genoni zu einem relevanten Thema

ein Engel, der in Attinghausen als Sans-papier eingestuft wurde

eine Website, auf der die Cookies schon akzeptiert sind

ein ungeschönter Wikipedia-Eintrag von Josef D.

ein Urner Konzertprogramm, auf dem der Name Michel T. fehlt

ein umsetzbarer Plan für eine Oper auf dem Rütli inklusive der Sponsoren, die bisher nicht angefragt wurden.

Die Marinas waren nur der Anfang. Jetzt sind die Pläne des Investors ausgereifter.

Samih Sawiris lenkt seine Marina in ruhige Gewässer. Zeichnung: Tobit

Samih S. hat nicht genug mit seinen beiden Marinas. «Die Isleten und Flüelen zu kaufen, das wäre für mich doch ein Pappenstiel», sagt der umtriebige, nimmermüde und sehr liquide Investor. So will er denn jetzt den Urnersee und den gesamten Uferbereich kaufen. Dies hat «Dr Zeigfinger» in aufwendigen Recherchen herausgefunden. Der Ehrenbürger aus Landratsgnaden hat aber auch ein Herz für die Urnerinnen und Urner. Da lässt er sich nicht lumpen. So will er allen Urnerinnen und Urnern einen schönen grossen Pool vors Haus stellen.

«Das ist mehr als ein guter Ersatz für den Urnersee», sagt der Investor. «In dem kalten Wasser des Urnersees hält man es doch eh nicht lange aus. Zudem kann man allenfalls im Sommer, wenn es genügend warm ist, darin schwimmen.» Dank der beheizten luxuriösen Poolanlagen direkt vor der Haustüre können die Urnerinnen und Urner nun aber das ganze Jahr nach Lust und Laune planschen und den Whirlpool geniessen. Soll noch einer sagen, früher war alles besser! Da konnten sich im Kanton Uri doch nur die wenigsten sowas leisten.

Langweilig dürfte es den Urnerinnen und Urnern in ihrem Pool nicht werden. Sawiris liess das Dampfschiff Uri 35000 Mal als Modell nachbauen. Das schenkt er allen kleinen und grossen Urner Erdenbürgerinnen und Erdenbürgern. Ticketlösen für eine Schifffahrt wird überflüssig. Zu Hause ist es eh viel schöner als auf einem überfüllten Dampfschiff. Auch in der Luft wird künftig gewaltig etwas los sein. Die Helikopter werden ständig neue gut betuchte Gäste in den Kanton Uri an den See fliegen und anschliessend natürlich auch wieder nach Hause. Samih S. selbst wird dafür besorgt sein, dass die Helikopter immer mal wieder ein Feuerwerk zünden und für ein Spektakel am Urner Nachthimmel sorgen. «Ich baue für die Urner ein echtes Disneyland», sagte er den Medienvertretern an einer eilig einberufenen Medienkonferenz in Genéve Aéroport.

