Urner Polizei unter Beschuss: Für Verkehrssicherheit sorgen andre

Fasnacht Urner Polizei in der Kritik: Für Verkehrssicherheit sollen andere sorgen Die Urner Polizei steht für die Verkehrsabsperrungen bei den grossen Fasnachtsumzügen in Altdorf, Erstfeld oder Schattdorf nicht mehr zur Verfügung, bietet aber Hilfe bei der Beratung an – allerdings auf Rechnung. An den Tarifen soll aber nächstens geschraubt werden. Florian Arnold Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gehörte jahrzehntelang wie die Konfetti zur Fasnacht, dass die Kantonspolizei Uri an den grossen Umzügen die Strassensperren errichtete und diese kontrollierte. Doch mit dieser Tradition soll nun gebrochen werden, wie an der Fragestunde des Landrats vom Mittwoch deutlich wurde. «Was künftig ändert, ist, dass Polizisten am Anlass selber nicht mehr im Verkehrsdienst eingesetzt werden», führte Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti aus. Weiterhin zur Verfügung gestellt würden die nötigen Absperrmaterialien und Signalisationstafeln. Und Moretti stellte klar: «Die Kantonspolizei ist nach wie vor an Veranstaltungen präsent.» Denn selbstverständlich sei die Kantonspolizei zuständig für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit und nehme diese Aufgabe auch in Zukunft wahr. Den Verkehrsdienst an andere Organisationen abzutreten, sei auch in anderen Kantonen absolut normal.

Beim Eintrommeln in Altdorf sind jeweils Hunderte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sowie Tausende Personen im Publikum involviert. Archivbild Urs Hanhart (2020)

Fachpersonal nicht blockieren

Dimitri Moretti, SP, Altdorf. Bild: PD

Der Sicherheitsdirektor begründete den Entscheid so: «Es ist nicht sinnvoll, dass gut ausgebildete Polizisten über mehrere Stunden an einem fixen Ort Verkehrsdienst leisten und so für einen längeren Zeitpunkt an einen Einsatzort gebunden sind.» Bei einem Ereignis, das schnelles polizeiliches Eingreifen erfordere, seien diese Polizeiangehörigen nicht genügend rasch abkömmlich. «Die Arbeit eines Verkehrsdienstes kann aus Sicht der Kantonspolizei und der Sicherheitsdirektion sehr gut durch Feuerwehren oder private Sicherheitsdienste ausgeführt werden.» Dies selbstverständlich nach einer Instruktion durch die Polizei.

Michael Arnold, CVP/Mitte, Altdorf. Bild: PD

Landrat Michael Arnold (CVP/Mitte, Altdorf) sieht das offenbar nicht gleich. Das Zusammenspiel der erwähnten Kräfte mit der Polizei habe den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern sowie dem Publikum ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. «Ein Polizeiauto in der Strasse und ein uniformierter Polizist haben nach wie vor eine entsprechende Signalwirkung auf die Bevölkerung», hielt er fest. «Die Verkehrssicherheit bei Grossanlässen an die Veranstalter abzutreten, erachte ich als heikel und nicht legitim. Das bedeutet meiner Ansicht nach einen Leistungsabbau», so Arnold. Er liess sich gar zu der etwas ketzerischen Frage verleiten: «Scheut die Polizei die Arbeit?»

Gleichbehandlung der Gemeinden

Moretti stellte klar, dass das neue Regime weder mit den Stellenprozenten noch mit dem Überzeitensaldo zu tun habe und auch nicht an zu vielen ausserkantonalen Einsätzen der Kantonspolizeiangehörigen liege. Nach wie vor sei man bei Grossveranstaltungen präsent, gebe aber den Verkehrsdienst an andere ab. Denn man wolle auch die Gemeinden gleichbehandeln. Für Michael Arnold ein schwaches Argument: «Anlässe in Schattdorf und Altdorf mit mehreren tausend Beteiligten kann man nicht mit einer Veranstaltung etwa in Bauen vergleichen.»

Der Sicherheitsdirektor führte zudem aus, dass die Kantonspolizei Veranstalter dazu verpflichten könne, ein Verkehrskonzept einzureichen. So regle es die Verordnung. «Das machen wir bei sehr vielen Grossveranstaltungen wie beispielsweise einem Schwingfest oder Jodlerfest und anderen», sagte Moretti. «Beim Erstellen eines Verkehrskonzepts werden die Veranstalter sehr aktiv von der Kantonspolizei unterstützt.»

120 Franken pro Stunde und Person

Was Dimitri Moretti allerdings nicht ansprach: Die Kantonspolizei verrechnet diese Unterstützung mit einem Stundenansatz von 120 Franken pro Person. Was das für verheerende finanzielle Folgen haben kann, weiss Landrat Georg Simmen (FDP, Realp), der dem Organisationskomitee des Tour-de-Suisse-Halts in Andermatt angehörte. Die Polizei war dabei auch auf der Strasse präsent. Das OK staunte nicht schlecht, als schliesslich eine Rechnung von knapp 15'000 Franken von der Kantonspolizei auf dem Tisch lag. «Das hatten wir so nicht budgetiert», sagt Simmen. Über mehrere Jahre habe er auch das OK des Mountainbike-Festivals begleitet: Bei ähnlichen Leistungen habe es nie eine Rechnung der Polizei zuvor gegeben.

«Die Leistungen der Kantonspolizei bei Veranstaltungen sind seit mindestens 20 Jahren zu entschädigen», sagt Gusti Planzer, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage. Seit 2009 bestehe auch eine explizite Rechtsgrundlage im Polizeigesetz. Über die Aussagen von Simmen gibt er sich verwundert. Dem Verein sei schon bei der Bewilligung für den Tour-de-Suisse-Anlass mitgeteilt worden, dass die polizeilichen Aufwendungen in Rechnung gestellt würden. Auch habe der Verein in den Jahren 2017 und 2018 bei anderen Veranstaltungen die entsprechenden Rechnungen beglichen. «Anders präsentierte sich die Situation bei den Mountainbike-Rennen in Andermatt, die ebenfalls durch den von Herrn Simmen vertretenen Verein organisiert wurden», räumt Planzer ein. «Hier kam es zu keiner Rechnungsstellung, weil die Polizei wenig bis gar keine Aufwendungen hatte, die über den nicht kostenpflichtigen Grundauftrag hinausgingen.»

Georg Simmen, FDP, Realp. Bild: PD

Für Georg Simmen macht es so oder so wenig Sinn, einen Anlass zuvor mit 50'000 Franken Kantonsgeldern zu fördern und danach knapp einen Drittel davon wieder in Rechnung zu stellen. Für Simmen ist klar: «Mit solchen Bedingungen ist es für ehrenamtliche OKs und Vereine nicht mehr möglich, Grossveranstaltungen durchzuführen.» Das OK des Tour-de-Suisse-Halts hat nun beim Regierungsrat um Erlass für diese Rechnung gebeten. Neben den Kosten für die Polizei musste das OK selbstverständlich auch das private Sicherheitsunternehmen bezahlen: nochmals knapp 4000 Franken. Auch Michael Arnold hat kein Verständnis für diese neuen Bestimmungen bei der Polizei. «Aus meiner Sicht fehlt hier die Nähe zum Volk.»

Sicherheitsdirektion überlegt sich Anpassungen

Offenbar hat man bei der Polizei den Missmut erkannt. «Die Anliegen im Zusammenhang mit der Verrechnung von Polizeikosten bei Veranstaltungen sind bereits bei der Sicherheitsdirektion deponiert», sagt Gusti Planzer. Aktuell erarbeite die Kantonspolizei in enger Zusammenarbeit mit der Sicherheitsdirektion eine nachhaltige Lösung. «Im Raum steht eine sanfte Anpassung der Tarifordnung mit einem Stufenmodell sowie klarere Vorgaben hinsichtlich der kostenersatzpflichtigen Leistungen der Kantonspolizei.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen