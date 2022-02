Schnitzelbankgruppen nehmen in Altdorf Urner Themen aufs Korn

Fasnacht Von Bullen, Böögs und Betonklötzen: Das bewegt die Altdorfer Schnitzelbänkler Am Schmutzigen Donnerstag schwangen «Per Tutti», «Dryy-Schritt-Dutzend» und «Fyyrtyyfäli» in Altdorf ihre spitzen Federn. Carmen Epp Jetzt kommentieren 25.02.2022, 13.57 Uhr

«Fyyrtyyfäli» nehmen den Kantonsbahnhof aufs Korn. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Am Schmudo haben in Altdorf die Schnitzelbankgruppen Per Tutti, Dryy-Schritt-Dutzend und Fyyrtyyfäli ihre besten Persiflagen vorgetragen. Eine Auswahl:

Ein Betonklotz, der sogar die Nachbarn mobilisiert

Ein beliebtes Sujet ist der Kantonsbahnhof. So reimen etwa die «Fyyrtyyfäli»:

Dr niiwi Bahnhof,

was äs da nid alles git;

Miär z Altdorf sind etz öV-fit.

Aber nichts desto trotz

isch es äifach ä riisigä,

grüüsigä Chlotz.

Und «Per Tutti» singen, analog zum Lied von Max Raabe:

Mein kleiner grüner Kaktus

steht draussen am Perron

Holleri, holleri, hollero

Das Gleisbett ist aus Schotter,

der Rest ist aus Beton

Holleri, holleri, hollero.

Und «Dryy-Schritt-Dutzend» weiten das Thema aus.

Am Morgä friä, nu dunkel und ai iisig chalt;

Schritt für Schritt, scheen hindäränant

chunnt ä langä Zug i schtiller Ruäh

am Giässä na nach Altdorf zuä

Das isch kei Prozession, kei Wallfahrt und kei Pilger,

wo äs Cherzli brennt

Nei, das sind nur d Fliäler,

wo z Altdorf ufä Bahnhof wennt.

Und das sagen «Dryy-Schritt-Dutzend» zur Zusammenarbeit der Urner Gemeinden:

Video: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Wenn Zürcher auf Urschner treffen

Die Böög-Verbrennung war auch ein beliebtes Thema. Die Männer von «Per Tutti» berichten dazu Folgendes:

Zircher Zinftler tend schwäär schnüüfä

Schleppet dr Böög id Schellänä üüfä

Chüüm schtellets dr Böög bi dr Tiifelsbriggä

Chlopft nä scho ä Urschner ufä Riggä

«Ueelä, Zircher, scheen, sinder da!

Lyt mit Geld hemmer immer scho geeerä gha.

Drum wettet miär numä churz freeegä,

wer de am Böög sini Kürtaxa teeti treeegä.»

Und «Dryy-Schritt-Dutzend» resümiert danach:

Drum iär liäbä Zircher, tent nimmä fragä

Dr Böög chennt iär ai witerhin bi yys verjagä.

Iär mend nur hoch und heilig yys verschprächä

Und tend das Wort ai niämals brächä!

Dass dervor und derna und zu keiner Schtund

Je wider ä Zircher zu yys uf Üri chunnt.

Das sagen «Per Tutti» zum gesperrten Reussdamm:

Video: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Die Wünsche des Dimitri Moretti

Auch die Polizei wird Thema. Die «Fyyrtyyfäli» dichten dazu:

Joggä, wandärä, bäikä isch im Trend

Äs scheens Hobby, das isches, wo mer wend

S gits, dass mä ds Hobby muäss üfgäh oder wett

Wiä das d Polizii mit dr Hobi denn ai äntlich gmacht het.

«Per Tutti» stellen den Urner Sicherheitsdirektor in den Fokus:

Trüürig sitzt är, ganz alläi

Macht ä grüüsig süürä Schtäi

Dr Dimitri het grad verchindet

«Miär hend etz am letschtä Tschugger g kindet.»

Am Pfischter gaht äs hiänig z schnell

Drum het er etzä z Bärn ä Schtell

Dr Schürch wett nid in Üri pennä

Ai är het d Sachä packä chennä

Ai d Hobi Horse wirsch nimmä gseh

Sie wächslet vodr Kripo zur Armee.

«Dryy-Schritt-Dutzend» fassen zusammen:

Am Moretti Dimi tiänd zwe Winsch im Härzä brennä

Dass sie i Erfillig gend, mä miächt s im gennä

Är wiischti sich ä Tschoopä, wo nid z äng isch und ai nid ribt

Und ä Poliziikommandant, wo länger as zwee Monet blibt.

Das sagen «Fyyrtyyfäli» zur korrekten Bekleidung an der Fasnacht:

Video: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Mit Politprominenz zur Marina an der Isleten

Sawiris’ Pläne am Urnersee blieben auch nicht unkommentiert. «Dryy-Schritt-Dutzend» dazu:

Abr isch z Projekt ai nid so gheerig

Dr Sawiris, der isch gleerig

Und wiä miärs vom Pepi und vom Heidi schon tiänd kännä,

schickt är ai dermal di ganz gross Prominänz iz Rännä

Aber wil Marinas niämert brücht und niämert will,

nitzt am Schluss ai das nid vill

Drum wär für yys dr Gwinner vom Humoori

das Jahr mit Sicherheit dr Isidoori.

Die Gruppen sind am Montag wieder in Altdorf unterwegs.

