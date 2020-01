Schattdorfer Fasnachtsplakette ist bereit Die Plakette ist dieses Jahr der Fasnacht selber gewidmet. Das närrische Treiben beginnt in Schattdorf schon sehr bald. 20.01.2020, 18.25 Uhr

Das ist die Plakette, die Hans Truttmann gestaltet hat. Bild: PD

Seit einigen Jahren bildete die Schattdorfer Fasnachtsplakette jeweils einen Dorfverein ab. 2020 gehört sie der Fasnacht selber. Die Plakette der Schattdorfer Fasnacht wurde auch in diesem Jahr wieder von Hans Truttmann, Mitglied der Katzenmusikgesellschaft, gezeichnet und ist in Gold, Silber und Bronze erhältlich. Ab Anfang Februar können die Plaketten bei der UKB Schattdorf, der Molkerei/Fleischhandel Imhof und beim Tell-Beck erworben werden. Den Hausverkauf übernehmen dieses Jahr die Pfadi sowie Schüler aus Schattdorf.

Mit dem Kauf werden die Bemühungen zur Erhaltung des Brauchtums der Schattdorfer Fasnacht unterstützt. Die Schattdorfer Fasnacht wird bereits am Freitag, 31. Januar, mit dem Training der Katzenmusik eröffnet. Das Eintrommeln am Mittwoch, 19. Februar, unter dem Motto «Helden der Kindheit» bildet einen der Höhepunkte der Schattdorfer Fasnacht. Von da an ist auch das Narrenblatt «Toggeli» erhältlich, in dem wiederum kleinere und grössere «Sünden» aufgedeckt werden.

Über das närrische Treiben informiert weiter das Programmheft, welches in alle Schattdorfer Haushaltungen verteilt wird, sowie die Website www.katzenmusik-schattdorf.ch.

Kinder können sich auf Unterhaltung freuen

Am Fasnachtssamstag, 22. Februar, findet der Sternmarsch mit diversen Urner Katzenmusiken statt. Start ist um 14 Uhr ab Dorf. Es gibt diverse Bar- und Festbetriebe mit DJ, Livemusik, Guggenmusik, Grillstand, sowie Unterhaltung für die Jüngsten und Junggebliebenen unter dem Motto «Feckerchilbi». Am Samstag, 15. Februar, findet im Klublokal des FC Schattdorf vor der Jung-und-Altkatzenmusik ab 14 Uhr ein fasnächtlicher Kindernachmittag statt.

Die Kinder können sich auf einen tollen Nachmittag an der Schattdorfer Fasnacht freuen: mit Unterhaltung und Zaubershow. Die Organisatoren der Fasnacht hoffen auf viele Besucher von Schattdorf und der ganzen Umgebung. (pd)