Religion Freiwillig auf Handy-Entzug – so fastet die Urner Jugend von heute Die beiden 17-jährigen Frauen Julia Bissig und Julie Walker beschreiten in der Fastenzeit verschiedene Wege. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie gewinnen dem Verzicht etwas Gutes ab. Christian Tschümperlin 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine verstaubte Tradition? Man könnte es meinen. Doch es gibt sie noch: junge Menschen, die vor Ostern fasten. Julie Walker und Julia Bissig, beide 17 und aus Altdorf, sind zwei von ihnen. Am Dienstagabend holen sie gerade ein Fastenrisotto bei der Kirche Bruder Klaus ab. Doch wie leben junge Leute im Jahr 2021 die über 2000-jährige Tradition?

Das Fastenrisotto der katholischen Kirche Altdorf erfreut sich grosser Beliebtheit. Bilder: Christian Tschümperlin (Altdorf, 2. März 2021)

«Dieses Jahr ist alles etwas anders», sagt Julia. Man ahnt es schon: Es geht um Corona. Die letzten Jahre hatte sie sich strikt an Regeln der Fastenzeit gehalten. Also von Süsswaren und «Schleinereien» jeglicher Art abgesehen. «Während der Pandemie habe ich aber bereits auf so vieles verzichtet, dass ich mich entschieden habe, mir dieses Jahr ein paar Ausnahmen während der Fastenzeit zu gönnen», sagt die Altdorferin. Deshalb praktiziert sie dieses Jahr das sogenannte Intervallfasten. Dabei fällt ein beliebter Konsum für einige Tage der Woche aus.

Die Fastenpraxis geht neue Wege

Julia Bissig praktiziert das Intervallfasten.

Doch es sind nicht nur neue Formen des Fastens, welche die beiden Altdorferinnen in der Pfarrkirche Bruder Klaus beschreiben. Auch das Objekt der Begierde, auf das verzichtet werden soll, ist heute häufig ein anderes als vor einigen Jahren. Damals hiess es Fisch statt Fleisch. Julia etwa verbringt viel Zeit am Handy. Deshalb nimmt sie während der Intervalle ein digitales Time-out:

«Es tut gut, das Handy auch mal weglegen zu können. Bei dem tollen Wetter kann man einiges unternehmen. Manchmal vergesse ich das Smartphone sogar zu Hause.»

Sie nennt das «Smartphone-Detox», also Handy-Entgiftung.

Das Fasten gibt Julia ein Stück Freiheit zurück: «Man ist heutzutage so stark digital angebunden und hat das Gefühl, man müsse immer erreichbar und zu allem auf dem neuesten Stand sein.» Diese Gewohnheit für einige Wochen ablegen zu können, entlastet sie enorm.

Mehr als «Feel-good»: Die Religion bleibt für Julia wichtig

Doch es geht ihr nicht nur um Leichtigkeit im Leben. Der Bezug zur Religion ist für sie weiterhin wichtig. Julia bezeichnet sich als «sehr gläubigen Menschen». Das liege wahrscheinlich auch an ihrer Erziehung und daran, dass sie seit der zweiten Klasse Ministrantin sei, meint sie. Und doch betont sie:

«Jeder Mensch entscheidet selber,

wie gläubig er sein will.»

Dieses Credo hat sie sich auch bei ihrer neuesten Aufgabe zu eigen gemacht: Die 17-Jährige begleitet jüngere Menschen bei der Firmung. «Es bereitet mir grosse Freude, Jüngeren den Glauben näherbringen zu können. Diesen zwinge ich ihnen aber nicht auf.»

Julie hört auf ihre innere Stimme

Julie Walker fastet wegen Corona kaum.

Mit der reduzierten Fastenpraxis im Coronajahr geht Julias Kollegin Julie Walker sogar noch einen Schritt weiter: «Normalerweise verzichte ich während der Fastenzeit stark auf Fleisch. Nicht puritanisch, da höre ich schon auf meine innere Stimme.» Aber dieses Jahr sei alles anders. Sie verrät:

«Wegen Corona sind der Ausgang und das Shoppen bereits über ein Jahr lang weitgehend ausgefallen. Deshalb faste ich aktuell fast gar nicht.»

Sie kann der aktuellen Situation sogar Positives abgewinnen: «Vor der Pandemie hatte ich immer den starken Drang, in den Ausgang zu gehen. Nun habe ich bemerkt, dass es auch schön sein kann, die Zeit zu Hause zu geniessen oder diese in der Natur zu verbringen.»

In den anderen Jahren aber, wenn Julie jeweils fastet, geht es ihr nicht in erster Linie um ein Bekenntnis zum Glauben: «Als Kind mussten wir in der Fastenzeit auf Süsses verzichten. Dies fand ich eine sinnvolle erzieherische Massnahme: «Wenn man es durchsteht, weiss man, dass es auch ohne Süsses geht.»

Die Sache mit dem Fisch

Julie ist sehr weltoffen und interessiert an anderen Kulturen: «Einmal habe ich versucht, mich an die Ramadan-Vorschriften zu halten.» Während des Fastenmonats Ramadan sollen gläubige Muslime zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ganz auf Essen und Trinken verzichten. «Die Übung habe ich nach zwei Tagen wieder abgebrochen.» Zu streng waren jene Vorschriften.

Auch sonst zeigt Julie im Leben ein grosses Herz: Sie absolviert die Lehre zur Fachfrau Gesundheit in einer Institution für Menschen mit Beeinträchtigung. «Ich habe einen ethischen Beruf gewählt, weil ich mich um andere Menschen kümmern möchte.» Und:

«Am Freitag gibt’s bei uns immer

den traditionellen Fisch.»

Die Tradition mit dem Fisch sieht der ebenfalls anwesende Pastoralassistent Walter Arnold übrigens durchaus kritisch: «Heutzutage müsste man aus ökologischen Gründen konsequenterweise am Freitag ganz auf Fleisch verzichten», sagt er. Beim Fasten handle es sich stets um irgendeine Form des Verzichtes. «Ich lasse beispielsweise die Kaffeepause aus, weil ich diesen sehr gerne mag. Es würde ja keinen Sinn ergeben, wenn beispielsweise ein Vegetarier in der Fastenzeit auf Fleisch verzichten würde.»

Hoffnung, dass es wieder aufwärtsgeht

Das Fasten soll auch der körperlichen Reinigung und seelischen Läuterung dienen. Die christliche Tradition leitet sich von Jesus Christus her, der 40 Tage fastend und betend in der Wüste verbrachte. Arnold resümiert:

«Das Coronajahr war auch ein bisschen ein Fastenjahr.»

Und nach so vielen Fastengesprächen überreicht Arnold den beiden Urnerinnen zum Abschluss das Fastenrisotto der katholischen Kirche Altdorf. Dabei handelt es sich ursprünglich um eine Idee des Seelsorgeraums. Die Übergabe findet vor einer goldenen Sonne in der Pfarrkirche Bruder Klaus statt. Auf dass die Sonne nach der Coronazeit möglichst bald wieder aufgehen möge! Im symbolischen Sinne eben.

Das Fastenrisotto kann im Pfarreisekretariat der Katholischen Kirchgemeinde Altdorf gekauft werden. Es sind zwei verschiedene Mischungen à 2 Portionen zu 12 Franken und à 4 Portionen zu 18 Franken erhältlich. Es hat, solange der Vorrat reicht. Der Erlös kommt vollumfänglich Projekten des Fastenopfers zugut.