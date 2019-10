FC Altdorf fegt Sursee II mit 6:0 vom Feld Gegen ein Sursee lässt Altdorf nie nach. Der 2.-Ligist nutzt diesmal auch die Chancen aus und kommt so zum angestrebten Sieg. Peter Fedier

Ali Mourad (rechts) erzielt drei Treffer für den FC Altdorf beim 6:0-Sieg gegen Sursee II. (Archivbild: Philipp Schmidli)

In der Startphase dieser Partie zeigte die zweite Mannschaft des FC Sursee, weshalb sich das Team in der vorderen Hälfte der Tabelle befindet. Die Luzerner behielten trotz des holprigen Platzes den Ball gut in den eigenen Reihen und waren mehrheitlich im Angriff, ohne jedoch zu Torchancen zu kommen.

Altdorf zeigte jedoch von allem Anfang an, dass es dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte, präsentierte sich lauf- und kampfstark und es gelang dem Team ab der 10. Minute das Spieldiktat zu übernehmen. In der 10. Minute ging ein Schuss von Samuel Lustenberger dann knapp über das Tor und eine Minute später rettete der Luzerner Hüter, zuerst gegen den allein auf ihn zulaufenden Jessy Nimi und anschliessend nach einem Kopfball von Pirmin Baumann, glänzend. In der 13. Minute gelang dann Calderon Mavembo aber mittels Flachschuss der verdiente Führungstreffer.

Nun steht das Cupspiel in Littau an

In der Folge verlief das Spiel recht ausgeglichen, zu echten Torchancen kamen beide Teams aber nicht. Die letzten fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatten es dann aber in sich. In der 40. Minute konnte Ali Mourad nach guter Vorarbeit von Calderon Mavembo auf 2:0 erhöhen und in der 44. Minute war es wieder Ali Mourad, der mit einer Direktabnahme nach einem Eckball von Kartal Cil das dritte Altdorfer Tor erzielte. In der 45. Minute kamen dann die Surseer noch zu einem Freistoss aus zentraler Position und es brauchte eine Glanzparade von Kai Nicolas Stutz um diesen um den Pfosten zu lenken.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchten die Luzerner nochmals alles um möglichst bald den ersten Treffer zu schiessen und so vielleicht das Spiel noch drehen zu können. Altdorf hielt jedoch mit viel Einsatz und Laufarbeit die Gefahr meist weit vom eigenen Tor und nur gerade in der 57. Minute, als der Kopfball eines Gaststürmers knapp über das Tor ging, kam echte Torgefahr vor dem Urner Gehäuse auf. Je länger die Partie dauerte, desto mehr Platz fanden die Altdorfer Angreifer vor dem Surseer Tor nun vor und diesmal nutzten sie dies auch aus. In der 64. Minute wurde Markus Zurfluh von Raphael Herger gut lanciert und traf zum 4:0. Pirmin Baumann gelang in der 67. Minute mit einem Flachschuss das 5:0 und als Raphael Herger in der 80. Minute im Sechzehner gefoult wurde, verwertete Ali Mourad den fälligen Elfmeter sicher zum 6:0.

Alles in allem ein, auch in dieser Höhe, verdienter Sieg Altdorfs nach einer engagierten Kollektivleistung. Bereits am Dienstag (20 Uhr) geht es für den FC Altdorf in Littau mit einem Cupspiel weiter und wenn man dort gegen die immer besser in Fahrt kommenden Gastgeber eine Runde weiterkommen will, braucht es sicherlich eine ähnlich starke Leistung wie gegen Sursee.