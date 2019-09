FC Altdorf steht vor wegweisender Partie Das Heimspiel am Sonntag gegen den SC Emmen könnte bereits zeigen, wo der Weg der Altdorfer diese Saison hinführen wird.

Ali Mourad (am Ball) trifft morgen mit dem FC Altdorf zu Hause auf den SC Emmen. (Bild: Ronny Arnold, Altdorf, 1. September 2019)

(ry)

Schon zum dritten Mal in Folge mussten die Urner am vergangenen Sonntag Punkte abgeben. Auf heimischem Terrain schaffte man es auch gegen Stans nicht, die Partie für sich zu entscheiden. Das Spiel an sich war nicht schlecht, die Hauptörtler erarbeiteten sich viele Chancen. Der Ball fand jedoch nie den Weg über die Torlinie. So stehen die Urner mit acht Punkten aus fünf Spielen im Mittelfeld der Tabelle.

Anders sieht es da beim Gegner aus. Der SC Emmen steht mit einer fast makellosen Bilanz – 13 Punkte aus fünf Spielen – an der Tabellenspitze. Auch gegen den FC Altdorf wird das Team von Dragan Bijorac versuchen, einen Sieg einzufahren. Mit dem SC Emmen an der Tabellenspitze war zu rechnen, die Luzerner gehörten bereits vor der Saison zu den Favoriten auf den Aufstieg.

Die Mannschaft besteht aus einer starken Offensive gepaart mit einer stabilen Defensive. Eine knifflige Aufgabe für die Altdorfer also.

Altdorf siegt im Cup gegen Hünenberg

Mut macht jedoch zum einen die gute Leistung gegen den FC Stans zum andern aber auch das Wissen, dass das Siegen nicht verlernt wurde: Unter der Woche gelang den Urnern im Cup gegen den 3.-Ligisten aus Hünenberg ein 4:1-Auswärtssieg. Das Team von Samuel Lustenberger und Coach Dominic Herger will am Sonntag auch in der Meisterschaft positiv weiterfahren. Für das Spiel gegen den SC Emmen fehlt dem FC Altdorf weiterhin Dario Zgraggen, Cédric Gisler, Jamin Schürpf und Janis Manz. Die Einsätze von Samuel Lustenberger und André Gnos sind noch fraglich. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr auf der heimischen Schützenmatte.