FC Schattdorf muss bereits die vierte Saisonniederlage einstecken Der SC Obergeissenstein besiegt die Urner mit 2:0. Schattdorf bleibt somit auf seinen vier Punkten sitzen. Thomas Küttel

Im sechsten Saisonspiel gastierte der FC Schattdorf auswärts gegen den SC Obergeissenstein, einen direkten Tabellennachbarn. Beim FC Schattdorf stellte sich die Frage, wer im Tor stehen würde. Yannik Arnold verletzte sich im Heimspiel gegen den FC Gunzwil. Ebenso ist Livio Mahrow noch angeschlagen. Trotzdem entschied sich Trainer Cos-Gayon für ihn.

In der 11. Minute fiel das erste Tor für den SCOG. Nick Illi schoss aus 20 Metern aufs Tor, der Ball wurde unhaltbar zum 1:0 für das Heimteam abgefälscht. Nach einer halben Stunde konnten sich die Schattdorfer leichte Vorteile verschaffen, die jedoch nicht zum Ausgleich führten. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel der Schattdorfer in der 35. Minute vergaben die Hausherren eine gute Torchance. Nach einer Stunde parierte Torhüter Hajnal einen starken Schuss von Robin Mahrow. In der 78. Minute provozierte der SCOG einen Fehler im Mittelfeld der Schattdorfer, der eiskalt von Samuel Stalder aus 40 Metern zum 2:0 verwertet wurde. In der Nachspielzeit hätte der FC Schattdorf beinahe noch zum 1:2 aufschliessen können, jedoch flog der Ball nach dem Kopfball von Mahrow Robin an die Querlatte.