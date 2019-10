Schattdorf kann sich mit dem hart erkämpften 5:3-Auswärtssieg gegen Eschenbach im im vorderen Mittelfeld festsetzen. Es ist der vierte Sieg in der Meisterschaft in Serie. Ramon Scheiber war mit drei Treffern der beste Spieler auf dem Platz.

FC Schattdorf schlägt weitere Spitzenmannschaft Thomas Küttel

Optimistisch und mit viel Selbstvertrauen trat das Team um David Cos-Gayon und Bernhard Scheiber am Samstagabend gegen die drittplatzierten Seeländer des FC Eschenbach an. Erwartet wurde ein enges Spiel gegen den Aufstiegskandidaten. Die gut auf den Gegner eingestellten Gäste aus dem Urnerland nutzen von Beginn weg jede Chance und starteten wach in den für beide Mannschaften wichtigen Match. So war es überhaupt nicht verwunderlich, dass Ramon Scheiber in der 9. Minute ein Missverständnis in der Eschenbacher Abwehr zum 0:1 ausnutzte.

In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit wurden die Luzerner immer stärker, blieben aber glücklos. Die bis anhin stärkste Offensive in dieser 2.-Liga-regional-Gruppe konnte den Ball nicht im der Tor der Schattdorfer versenken. Die Defensive der Urner blieb meist Herr der Lage und wenn nicht, tat die Torumrandung ihren Dienst im Sinn der Gäste. So auch, als ein hervorragender Freistoss des FC Eschenbach in der 21. Minute die Lattenoberkannte streifte. Die Heimmannschaft suchte weiterhin den Ausgleich, wurde aber in der 43. Minute von einem Tor durch Noah Senn zum 0:2 nach einem Eckball gebremst. Kurz vor der Pause konnte Eschenbach dann doch den Anschlusstreffer durch ein Kopfballtor von Joël Camenzind erzielen. 1:2 lautete auch das Pausenresultat auf dem Sportplatz Weiherhus.

Ramon Scheiber trifft zur 3:1-Führung

Da die Eschenbacher den Schwung der ersten Halbzeit nach der Pause nicht auf den Platz mitnehmen konnten und Schattdorf wieder genauso schnell, wach und stark begann wie zu Beginn des Spiels, war es nicht unverdient, dass das nächste Tor von den Gästen erzielt wurde. Erneut war es Ramon Scheiber, welcher nach einem Steilpass seine gute Position ausnutzte und zum 1:3 einschob. Die Schattdorfer kamen immer mehr in Spiellaune. In dieser Phase konnte Eschenbach in der 71. zum 2:3 verkürzen.

Danach folgten beidseitig gute Chancen im Minutentakt. Die Urner liessen sich aber nicht unter Druck setzen und erzielten in der 84. Minute durch Robin Mahrow mit einem Volley und in der 91. Minute mit dem Hattrick von Ramon Scheiber die Tore 4 und 5. In der Schlussminute konnte die Mannschaft von Christoph Müller und Marco Zimmermann noch Resultatkosmetik betreiben mit dem Treffer zum 3:5-Endstand.

Da auch die beiden Erstplatzierten (Luzerner SC und SC Emmen) nicht punkten konnten, bleibt der FC Eschenbach den beiden Teams auf den Fersen. Der FC Schattdorf konnte ins vordere Mittelfeld vorrücken.