FDP Uri kritisiert Axen-Komitee und fordert eine bauliche Übergangslösung Die Kantonalpartei spricht von einer untragbaren Situation und fordert das Axen-Komitee auf, ihre Einsprachen zurückzuziehen. Das Verfahren zur Genehmigung des Projekts «Neue Axenstrasse» müsse beschleunigt werden.

Die Axenstrasse bleibt in den kommenden Wochen gesperrt. (Bild: Urs Flüeler, Keystone, 3. Oktober 2019)

(pz) «Das erneute Naturereignis mit der erneuten Sperrung der Axenstrasse und die äusserst labile Situation im Gumpischtal zeigen auf, dass nach Unwettern auch in Zukunft mit wochenlangen Sperrungen der Axenstrasse gerechnet werden muss. Diese Situation ist so nicht tragbar.» Dies lässt die FDP Uri am Montag in einer Medienmitteilung verlauten. Die Situation sei insbesondere für die volkswirtschaftlichen Interessen des Kantons Uri und für die Urner Wirtschaft schädlich, sowie für die vielen Pendler und für das Gewerbe beziehungsweise die Bevölkerung der Gemeinde Sisikon eine grosse Belastung. Auch der regionale und nationale Personen- und Güterverkehr würden darunter leiden. «Bis der neue Axentunnel eine hoffentlich definitive Lösung bringt, dauert es noch viele Jahre. Aufgrund der noch hängigen Einsprachen ist noch völlig ungewiss, wann endlich mit dem Bau begonnen werden kann», schreibt die FDP Uri weiter.

Die Partei ist der Meinung, dass für die Zeitspanne bis zur Eröffnung der neuen Axenstrasse wenn immer möglich mit einer baulichen Übergangslösung (z.B. zusätzliche geschützte Notbrücke, geschützter Viadukt an bestehender Brücke, Kurztunnel) die permanente Verfügbarkeit der Axenstrasse sichergestellt wird. «Diese Übergangslösung soll ohne Änderung des Projektes Axentunnel stattfinden, um nicht das laufende Bewilligungsverfahren zu gefährden oder weiter zu verzögern», so die FDP Uri. Was am Ölberg im Jahre 1992 möglich gemacht wurde, sollte auch am Gumpisch heutzutage realisierbar sein. Gleichzeitig fordert die FDP Uri, dass die Verfahren zur Genehmigung der neuen Axenstrasse beschleunigt werden.

Beim Bundesrat vorstellig werden

«Wir erwarten von der Urner Regierung diesbezüglich nun ein rasches und initiatives Handeln. Der Urner Regierungsrat soll möglichst in Zusammenarbeit mit dem Kanton Schwyz und falls notwendig, in Absprache mit anderen indirekt betroffenen Kantonen Nidwalden, Obwalden und Luzern, beim Bundesrat vorstellig werden», sagt die Kantonalpartei. Sie sollen die sofortige Prüfung einer baulichen Übergangslösung verlangen, welche bis zur Inbetriebnahme der neuen Axenstrasse zur Verfügung steht. Der Regierungsrat soll sich auch für die Sicherstellung einer zeitverzugslosen Durchführung der Verfahren einsetzen.

Die FDP Uri fordert zudem das Axen-Komitee auf, ihre Einsprachen sofort zurückzuziehen, um damit einen sinnvollen Beitrag im Sinne von übergeordneten Interessen zu leisten und rasch möglichst mit dem Bau des Axentunnels beginnen zu können. «Es ist hier in keiner Art und Weise mehr verantwortbar, dass diese wirtschaftlich bedeutende Verbindungsachse noch länger unser Handicap darstellt», so die FDP Uri abschliessend.