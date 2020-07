Reportage Hupende Autos und singende Schlagerfans auf dem Dach: Das erste Autofestival Uri sorgt für Partystimmung Beim Urner Autofestival wurde der Parkplatz zum Partygelände. Strapaziert worden sind dabei nicht nur die Stimmbänder der Gäste – ein Augenschein vor dem Tellpark in Schattdorf. Philipp Unterschütz 26.07.2020, 17.31 Uhr

Auto an Auto, aus dem Fenster fuchtelnde Fäuste, eine hupende Blechlawine. Was im ersten Augenblick nach Grossstadttreiben im Feierabendverkehr und alles andere als nach Gaudi klingt, war am vergangenen Wochenende der Sinn der Sache – zumindest auf dem Tellpark-Parkplatz in Schattdorf. Dort stieg nämlich an drei Abenden das Urner Autofestival, ein Novum in der Zentralschweiz. Das sind die besten Bilder des Anlasses:

Kind of a Mate eröffnete den Abend. Der Urner Mario Schelbert mit seiner Band Moe's Anthill. Impressionen vom ersten Urner Autofestival Gute Stimmung auf dem Festgelände. Die Urner Band Colster auf der Bühne. Die Verpflegung wurde an die Autotür geliefert. Colster on Stage. Impressionen vom ersten Urner Autofestival Verpflegung wurde an die Autotür geliefert. Gute Stimmung bei der ersten Ausgabe. Impressionen vom ersten Urner Autofestival Colster auf der Bühne. Impressionen vom ersten Urner Autofestival

Bands, Künstler und DJs sorgten für Partystimmung auf der Bühne, die Besucher taten es ihnen hinter der Windschutzscheibe gleich. So erhielt dann auch der Ausdruck Hupkonzert eine ganz andere Bedeutung. Doch alles der Reihe nach.

Pick-up wird zur gemütlichen Sitzlounge

Es ist 21 Uhr, die letzten Tellpark-Besucher laden ihre Einkäufe in den Kofferraum, die ersten Festivalgänger rollen mit ihren Autos aufs umfunktionierte Partygelände. Nach und nach füllen sich die Reihen auf dem Parkplatz vor der Bühne. Normale PKWs, grosse SUVs, Cabrios, Oldtimer und hie und da ein Pick-up, dessen Ladefläche zur gemütlichen Sitzlounge umfunktioniert wurde. In einem davon haben es sich die drei Kolleginnen Belinda Gisler aus Seedorf, Isabella Kuster aus Altdorf und Karin Tresch aus Schattdorf gemütlich gemacht. Isabella Kuster holt aus:

«Es hat geheissen, man dürfe sein Gefährt ruhig etwas ‹aufpimpen›.»

«Das haben wir uns dann halt zu Herzen genommen.» Kissen und Decken, Lichterketten und ein kleines Tischlein, worauf zwei alte Radios stehen, um die Musik einzufangen. Diese wird nämlich nicht nur über Lautsprecher und Soundanlage von der Bühne wiedergegeben, sondern mittels Ultrakurzwelle direkt ans Radio gesendet.

Karin Tresch, Isabella Kuster und Belinda Gisler (von links) haben es sich auf der Ladefläche ihres Pick-ups bequem gemacht. Bild: Valentin Luthiger (Schattdorf, 24. Juli 2020)

Nach ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Drehknöpfen beim Finden der Frequenz 107,7 kann’s losgehen. Für die drei Besucherinnen ist es das erste Festival dieser Art. «Ich finde es genial, was die Veranstalter hier auf die Beine gestellt haben», sagt Belinda Gisler.

«Wir möchten mit dem Besuch auch die organisierenden Vereine unterstützen.»

Das Autofestival entspringt nämlich der Zusammenarbeit zwischen vier Urner Vereinen; dem Handballclub KTV Altdorf, dem Fussballverein ESC Erstfeld, dem Volleyballverein Fortuna Bürglen, und dem Flüeler Jugendverein Zigani Fiora. Entstanden ist das coronakonforme Festival aus der Not heraus, weil das Vereinsleben sowohl in sozialer als auch in finanzieller Hinsicht durch die Coronakrise gelitten hat.

Partygänger loten Grenzen des Möglichen aus

Plötzlich fangen einige Autos an zu hupen. Ein Blick auf die Bühne erklärt das lauter werdende Publikum. DJ Eisbär, der erste «Act» des Abends, tritt ans Mischpult heran, in der Hand ein Mikrofon, um den Gästen einzuheizen. Und diese quittieren den Animator auf ihre Weise: mit blinkenden Scheinwerfern und Hupsignalen als Applaus. Abgesehen von Toilettenbesuchen ist es nämlich nicht erlaubt, sich frei auf dem Gelände zu bewegen, nicht bloss wegen vorgeschriebenen Coronamassnahmen, sondern auch wegen der Pyrotechnik vor der Bühne. Meterhohe Flammen runden die Lichtshow ab.

Stimmung, Stimmung: Beim Feiern im Auto loten die Partygäste die Grenzen des Möglichen aus. Bild: Valentin Luthiger (Schattdorf, 24. Juli 2020)

Je länger der Abend und ausgelassener die Stimmung, umso mehr loten die Besucher die Grenzen des Möglichen aus. So dauert es nicht lange, bis die ersten Schlagerfans mitsingend aus den Fenstern schunkeln und später gar aufs Autodach steigen. Das beweist auch ein Video auf Facebook:

«Hammer Party, super Stimmung, endlich mal was Neues», fasst Linda Bucher das Geschehen zusammen. Sie ist gemeinsam mit drei Kolleginnen extra von Luzern hergereist. «Wir sind zwar nicht die grössten Schlagerfans, wollen aber sehen, was so ein Drive-in-Festival kann», so Bucher. «Und wir sind nicht enttäuscht worden, ganz im Gegenteil», ergänzt ihre Kollegin auf dem Beifahrersitz. «Zu Popschlager kann man eben doch ganz gut mithupen. Ach ja, und es ist meine erste Party, wo es egal ist, ob ich Schuhe anhabe oder nicht.»

Alter Haflinger glänzt durch seine Hupe

Dass die Luzernerinnen nicht die einzigen Besucher von «ennet» der Kantonsgrenze sind, beweist ein Blick auf die Kontrollschilder: Auch Nidwaldner, Schwyzer, Zuger, Berner oder Zürcher Autonummern lassen sich finden. Doch die meisten Gäste sind Urner, die sich einen guten Abend erhoffen und die «hiäsigen» Vereine unterstützen wollen. So auch vier Kumpels, die mit einem alten, roten Steyr-Puch Haflinger vorgefahren sind. «Wir haben uns recht kurzfristig entschieden, hierher zu kommen, wussten aber zunächst nicht, mit welchem Auto wir anreisen», sagt Julian Schärer. Er ist der Fahrer der Truppe. «Als wir dann beim Kollegen zu Hause den alten Haflinger vom Grossvater haben rumstehen sehen, war die Frage schnell geklärt», so der Flüeler.

«Der ‹Charrä› hat zwar kein Radio, dafür ein umso leidenschaftlicheres ‹Hupi›.»

Mittlerweile wurde DJ Eisbär vom Künstler Lorenz Büffel abgelöst. Als der deutsche Ballermann-Star seinen Hit «Johnny Däpp» anstimmt, geht nicht nur die Stimmung durch die Decke, sondern auch das Publikum – zumindest, wer über ein Autodach verfügt. In Partylaune sind auch vier Mitarbeiter des Eichhof-Depots in Erstfeld, die es sich auf der Fläche ihres Lieferwagens bequem gemacht haben. «Wir haben uns spontan entschieden, heute auch dabei zu sein», sagt Ricardo Fernandes, Aussendienst-Mitarbeiter von Eichhof. «Wir mussten nur abklären, ob wir für den Abend das ‹Büsli› ausleihen dürfen.» Und nun steht es rückwärts einparkiert in der vordersten Reihe, auf der Ladefläche thront eine Festbank, wo sich einige Stunden davor noch die Bierharassen stapelten. «Jedem Fahrer auf dem Gelände haben wir ein Alkoholfreies gesponsert, damit sie doch noch ein Bier geniessen können. Wir zumindest lassen aber den Wagen heute stehen», sagt Fernandes mit verschmitztem Lächeln und greift nach einer neuen Flasche.

Der Parkplatz beim Tellpark dient für einmal als Festival-Gelände. Bild: Valentin Luthiger (Schattdorf, 24. Juli 2020)

Nach rund drei Stunden geht die Festival-Nacht zu Ende. Strapaziert wurden nicht nur die Stimmbänder der Besucher, sondern auch die Autobatterien. So gab es für mindestens zwei Fahrer eine Böse Überraschung, als diese nach stundenlangem Scheinwerferkonzert den Motor nicht mehr zum Laufen brachten. Doch daran haben die Organisatoren gedacht. Mit «Booster» und Überbrückungshilfe wusste man sich zu helfen.