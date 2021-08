Uri: Urner buchen Reisen wegen Corona auf den letzten Drücker

Ferien im Ausland Wegen Corona: Urner buchen ihre Ferien oft auf den letzten Drücker Corona hat noch immer negative Einflüsse aufs Geschäft der Urner Reisebüros. Trotzdem zieht es manche ins Ausland. Im Vergleich zu Vorjahren änderte sich aber die Präferenz der Destinationen. Gemieden werden arabische Länder. Kristina Gysi 08.08.2021, 17.00 Uhr

Der diesjährige Sommer ist vor allem eines – nass. Bis vor zwei Jahren wäre das ein Grund gewesen, die Ferien im Ausland zu verbringen. Doch wegen der Pandemie sind Auslandausflüge eine erschwerte Angelegenheit. Die Urner verlassen die Schweiz trotzdem, wie eine Anfrage bei zwei Reisebüros zeigt.

Koffer packen und los: Reisen ist noch immer erschwert – aber möglich. Symbolbild: Keystone

Laut Iwan Berger haben seit Juli bis heute knapp 400 Reisefreudige ihre Ferien über «rilex Altdorf» gebucht. Keine üppige Zahl im Vergleich zu den Zeiten vor Corona. «Die Buchungen haben, verglichen mit dem Sommer 2019, um rund 50 Prozent abgenommen», so der Geschäftsführer des Reisebüros. Dabei sei der Start vielversprechend gewesen. «Im Juni haben sehr viele Leute über uns gebucht, da ging die Post ab.» Die Ansteckungszahlen waren niedrig, die Deltavariante noch kein grosses Thema und hinzu kam das Fernweh, das aufgrund des tristen Wetters in der Schweiz einige Menschen überkommen haben dürfte.

Iwan Berger, Geschäftsführer des Reisebüros rilex in Altdorf. Bild: PD

Ab Juli war die grosse Buchungswelle dann jedoch vorbei: «Die Leute wurden wegen der mutierten Virusvariante zunehmend unsicher und dadurch zurückhaltender mit Ferien im Ausland.» Für das Reisebüro bedeutet Corona auch einen grösseren Beratungsaufwand. Schliesslich möchten sie ihre Kunden stets auf den neuesten Stand bringen können. Mit einem internen Informationssystem versorgen sich die fünf Büros von rilex gegenseitig mit Neuigkeiten über geltende Massnahmen in den Destinationen und über Bestimmungen für Reisende.

Auffällig sei dieses Jahr, wie viele Urner nach Spanien und Griechenland reisen. An dritter Stelle stehe Zypern. Zwar seien das auch sonst beliebte Reiseziele, doch heuer würden diese Länder laut Berger besonders stark frequentiert. Man meide sonstige Kassenschlager wie arabische Länder oder die Südtürkei aus Bedenken über die Situation vor Ort. «Die Leute wollen höchstmögliche Sicherheit», so Berger.

Impfung erleichtert die Reise ins Ausland

Konstant ist im Moment kaum etwas. Das wirkt sich auch auf die Ferienplanung aus: «Die Leute buchen Last-Minute und das raten wir ihnen auch.» Bereits einen Monat im Voraus das Flug- und das Hotelticket im Sack zu haben, sei in der aktuellen Situation sinnlos. Drei bis vier Wochen vor Ferienantritt in die Beratung zu kommen, reicht laut Berger allemal aus. Und welche Tipps hat der Profi sonst noch, damit man möglichst unbeschwert ins Ausland reisen kann? «Impfen», sagt Berger. Das habe er auch bei seinen eigenen Ferien vor wenigen Wochen in Ägypten gesehen. «Während Ungeimpfte das ganze Programm mit den Tests machen mussten, konnte ich einfach überall mein Handy zücken und das Zertifikat vorweisen», so Berger.

Weiter sei es sinnvoll, über ein Reisebüro Ferien zu buchen. Man hört das Schmunzeln in Bergers Stimme. Sein Argument hat jedoch Gewicht: «Wir können die Feriengänger vor der Reise mit direkten Informationen versorgen und führen das auch weiter, wenn sie bereits im Ausland sind.» So sei man jederzeit bestens über die aktuelle Lage vor Ort informiert, was mittels eigener Recherche im Internet mühsamer und zeitaufwendiger sei.

Campingferien sind hoch im Trend

Jörg Keller, Geschäftsführer von Idea-Reisen Altdorf. Bild: PD

Von der grossen Buchungswelle im Juni hat Jörg Keller wenig gemerkt. «Die Zahl der Buchungen ist schwindend klein», sagt der Geschäftsführer von Idea-Reisen in Altdorf. Er redet von einem Einbruch von 70 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Laut ihm haben die meisten Leute ihre Ferien schon früher gebucht. Gerade Familien mit Kindern würden im Moment Campingferien in der Schweiz oder im nördlichen Teil Italiens bevorzugen. «Das sieht man ja auch hier in Uri, die Plätze sind teilweise rappelvoll», so Keller. «Um solche Ferien zu buchen, braucht man kein Reisebüro.»

Dass geimpft alles «ringer» geht, sagt auch Keller. Trotzdem gebe es Länder, in denen man trotz Impfung einen negativen Test brauche und alles etwas anders ist. Deshalb ist sein ultimativer Reise-Tipp: «Warten – und dann unbeschwert weiterreisen.»