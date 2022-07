Das sind die beliebtesten Reiseziele der Urnerinnen und Urner

Ferienziele Nach der Corona-Zwangspause folgt nun der Ansturm auf die Urner Reisebüros Eine Umfrage unserer Zeitung zeigt, dass Ferien oft sehr kurzfristig gebucht werden. Im Sommer locken aber nicht nur Badeferien. Spanien, Griechenland, Südtürkei, aber auch Skandinavien oder die USA sind beliebte Destinationen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Iwan Berger, Inhaber des Reisebüros Rilex. Bild: PD

«Die Menschen haben Nachholbedarf», sagt Iwan Berger, Inhaber des Reisebüros Rilex. «Es läuft zurzeit sehr gut.» Der Mittelmeerraum gehöre momentan zu den beliebtesten Reisezielen der Urnerinnen und Urner. Besonders begehrt seien Ferien in Spanien, Griechenland, Zypern und in der Südtürkei. Und damit er weiss, wovon er spricht, macht Iwan Berger zurzeit selber Ferien in der Südtürkei.

Auch das Geschäft mit Reisen nach Übersee sei gefragt. «Amerika läuft nicht übel.» Praktisch alle Einschränkungen, die es in der Vergangenheit in der Coronapandemie gab, seien inzwischen aufgehoben. «Die Leute buchen gerne und schätzen vor allem die kompetente Auskunft in den Reisebüros», gibt er sich überzeugt.

Der Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Treibstoffkosten wirken sich hingegen finanziell – mindestens bisher – noch nicht so stark aus. Ins Geld gehe es, wenn man erst jetzt kurzfristig buche. Bei Flügen gibt es preislich extreme Schwankungen.

«Wer früher bucht, hat die besseren Preise. Zu lange zu warten, führt zu höheren Preisen.»

Viele Menschen seien wegen Corona zwei Jahre in der Schweiz geblieben. «Jetzt drängt sich ein Tapetenwechsel auf», beschreibt Iwan Berger die Situation. «Die Menschen wollen wieder einmal ein paar Wochen ohne ‹Blick› und Schweizer Radio und Fernsehen verbringen.» Auch er blickt auf Zeiten zurück, die sehr schlecht fürs Geschäft waren: «Während Corona haben wir in den Reisebüros lange Zeit Daumen gedreht.» Inzwischen sei fast zu viel los. «Mir ist es aber lieber so, als nur herumzusitzen.»

Offene Stellen können nicht besetzt werden

Fachkräfte sind in der Reisebranche momentan sehr schwer zu finden. «Wir haben seit längerer Zeit eine offene Stelle. Bisher gab es keine einzige Bewerbung dafür», sagt Iwan Berger. Er hat sich bei Kolleginnen und Kollegen umgehört und dabei erfahren:

«Wir sind kein Einzelfall. Bei sehr vielen Reisebüros ist die Situation zurzeit personell dramatisch.»

Zahlreiche Reiseberaterinnen und -berater hätten während der Coronapandemie die Branche gewechselt. Das Image habe gelitten, weil es über Monate nicht gelaufen sei. «Die Verunsicherung und die Angst, das könnte wieder passieren, sind gross», gibt sich Iwan Berger überzeugt.

Griechenland ist beliebt – trotz hoher Preise

Vreny Marty, Reiseberaterin bei der Reisestube, spricht von «vielen kurzfristigen Anfragen», da langfristiges Planen wegen der ständig ändernden Coronamassnahmen fast unmöglich wurde. Den Urnerinnen und Urnern ist es dabei nicht nur nach Badeferien, sondern auch nach Erlebnisferien, zum Beispiel nach Skandinavien, Island, Schottland, Bali oder Seychellen, auch vereinzelt Afrika. «Inzwischen haben sich die Einreisebestimmungen recht stark gelockert», sagt Vreny Marty. «Der Norden ist dieses Jahr ganz im Trend. Denn die nordischen Länder lockerten bereits im Spätwinter, was entsprechend die Nachfrage ankurbelte.» Auch der Raum Mittelmeer sei sehr gefragt. Viele ziehe es insbesondere nach Griechenland, obwohl dort die Preise recht hoch seien. Sehr beliebt seien auch Reisen in die USA, Hawaii und nach Kanada.

Späte Öffnungen für Asien, Australien und Neuseeland

Spät geöffnet hätten die Destinationen in Asien, findet die Reiseberaterin. In Thailand seien die Hotelpreise aktuell sensationell günstig. «Ab Frühling lockerten sie mit den Testanforderungen und entsprechend sind die Flugpreise gestiegen», so Vreny Marty. Anfragen und Buchungen gibt es bei der Reisestube auch für Australien und Neuseeland. Doch da sei noch eine gewisse Vorsicht zu spüren, diese würden eher für nächstes Jahr gebucht.

Ebenfalls wieder sehr gefragt: Sprachaufenthalte und Bildungsreisen

Jörg Keller ist Reiseberater und Geschäftsführer von Idea Reisen in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 7. Februar 2014)

Nachholbedarf insbesondere bei Sprachaufenthalten und Bildungsreisen spürt Jörg Keller, Reiseberater und Geschäftsführer von Idea Reisen. «Wir haben sehr viele Anfragen und Buchungen.» Vieles läuft aber auch in diesem Bereich sehr kurzfristig:

«Es besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit, wie es in ein paar Monaten in Sachen Corona aussieht.»

Was das Budgetieren betrifft, da seien die Kundinnen und Kunden grosszügig. Denn nach zwei Jahren bestehe endlich wieder die Gelegenheit, zu reisen.

