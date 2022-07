Fernsehen Urner Trüffelhund Jaba wird zum Fernsehstar Die Sendung «Landuf, landab» von Sat 1 Schweiz besucht Uri. Eine der Protagonistinnen ist Jasmin Bissig mit Hündin Jaba, die eine spezielle Gabe hat. Florian Arnold Jetzt kommentieren 14.07.2022, 16.00 Uhr

Es raschelt im Galgenwäldli in Schattdorf. Hündin Jaba flitzt durchs Gebüsch und zieht unberechenbare Kreise. Mit ihrer Nase schnüffelt sie den Boden ab. Sie ist mit einer Geschwindigkeit bei der Sache, der man als Mensch fast nicht nachkommt. Genau das versucht Kameramann Stefan Hänni. Denn die Hündin und ihre Halterin Jasmin Bissig stehen im Zentrum der Fernsehsendung «Landuf, landab» von Sat 1 Schweiz. Hündin Jaba hat eine besondere Gabe: Sie spürt mit ihrer Nase im Waldboden Trüffel auf. Und das auch im Kanton Uri.

Jasmin Bissig mit Jaba und Kameramann Stefan Hänni beim Dreh von «Landuf, Landab». Bild: Florian Arnold (Schattdorf, 13. Juli 2022)

Vom Segeln bis Sichern

«Landuf, landab» stellt pro Jahr zehn Regionen der Schweiz vor. «Wir suchen jeweils drei Personen vor Ort, die etwas Spezielles machen oder einen besonderen Bezug zur Region haben», erklärt Moderatorin Nicole Bircher. Ausgestrahlt wird die Sendung dann auf Sat 1 Schweiz. Nun ist also der Kanton Uri an der Reihe. Neben dem Porträt der Trüffelhundehalterin steht ein Besuch bei Christian Zuerrer vom Segelteam Black Star auf dem Programm. Das Profiteam trainiert regelmässig auf dem Urnersee. Und in der Sendung werden Felssicherungsarbeiten im Maderanertal begleitet.

Wer bei der Sat-1-Produktion mit einer riesigen Crew rechnet, liegt falsch. Nicole Bircher und Stefan Hänni produzieren die Sendung im Alleingang. Die beiden arbeiten schon seit 13 Jahren zusammen. Früher waren mehrere Regionalsender Auftraggeber von ihnen, alle zwei Wochen musste eine Sendung herauskommen. «Das wurde mir zu viel», verrät Nicole Bircher. Ohne recht an den Erfolg zu glauben, machten sie Sat 1 den Vorschlag, in einer Staffelsendung die Schweiz vorzustellen und dabei die Menschen ins Zentrum zu rücken. Der deutsche Fernsehriese sagte zu. Dies ist nun schon die siebte Staffel von «Landuf, landab».

Dreh von «Landuf, Landab» aus Uri. Nicole Bircher befestigt ein Mikrofon an Jasmin Bissig. Bild: Florian Arnold (Schattdorf, 13. Juli 2022)

Persönliche Geschichten erfahren

Pro Region müssen ein bis zwei Drehtage reichen. Das bedeute viel Vorbereitung, sagt Nicole Bircher, die aus Nidwalden stammt. Für den Schnitt braucht es dann nochmals mindestens drei Tage. Man merkt der Moderatorin an, dass sie mit Herzblut bei der Sache ist. «Das Schönste an meinem Job ist es, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ihre Geschichten und Persönliches von ihnen zu erfahren.»

So zögerte auch die 29-jährige Jasmin Bissig nicht, in der Sendung mitzumachen. Andere Pilze-Sucher würden wahrscheinlich ihre Plätze im Fernsehen nicht verraten, meint sie. «Aber bei mir und Jaba ist das anders. Ohne den gut ausgebildeten Hund geht es nicht. Ich muss also keine Angst haben, dass mir die Trüffel weggeschnappt werden.» Jaba zählt zur Rasse der Lagotto Romagnolo. Diese ist aber vor allem unter dem Namen Trüffelhund bekannt. «Ich hatte schon vor Jaba einen Trüffelhund. Aber wenn die Leute jeweils fragten, ob er auch Trüffel finde, musste ich jeweils Nein sagen.» Bei dem nachfolgenden Hund setzte sie sich schliesslich zum Ziel, die namensgebende Eigenschaft anzutrainieren. «Ich wollte das spielerisch angehen», sagt die Schattdorferin.

In die Stadt und wieder zurück

«Tiere sind mein Leben», sagt Jasmin Bissig, die in Andermatt aufgewachsen ist. «Ich wollte immer etwas mit Tieren machen», erinnert sie sich. Um eine Lehre als Tierarztgehilfin zu absolvieren, musste sie jedoch nach Luzern ziehen. «Ich war das Bergmädchen in der Stadt. Aber ich wollte wieder zurück in den Kanton Uri.» Hier hatte sie vor zwei Jahren die Möglichkeit, sich zusammen mit einer Tierärztin selbstständig zu machen. In Altdorf eröffneten die beiden die Kleintierpraxis Pfötliteam.

Dreh von «Landuf, Landab» aus Uri. Kameramann Stefan Hänni filmt Jasmin Bissig (links) mit Jaba und Moderatorin Nicole Bircher. Florian Arnold/Urner Zeitung

Die Trüffel sind mittlerweile zu einem Nebenverdienst geworden, auch wenn sie die Beschäftigung ihres Hundes nicht als Business ansieht. «Oft essen wir die Trüffel selber oder verschenken sie.» Aber über den Zentrum-Markt in Altdorf kann sie das «Schwarze Gold» auch verkaufen – und dies zu einem Preis von 1000 Franken pro Kilo. Den Trüffel an Restaurants zu verkaufen, sei jedoch schwierig. «Diese möchten jeweils wöchentlich dieselbe Menge erhalten. Das kann ich aber nicht garantieren.» Für die Filmaufnahmen war Jasmin Bissig jedoch zuversichtlich, dass Jaba Erfolg haben würde. Ob ihr die Suche gelang, wird man in der Sendung sehen.

Die Sendung «Landuf, landab» läuft auf Sat 1 Schweiz jeweils um 19.55, jene zum Urner Unterland am 31. August, 2. und 5. September sowie am 3. Dezember.

