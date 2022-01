Italienisches Sattelfahrzeug weist gravierende Mängel auf

Fernverkehr In Erstfeld wurde ein italienisches Sattelmotorfahrzeug stillgelegt Die gründliche technische Kontrolle im Schwerverkehrszentrum ergab, dass der betreffende Sattelanhänger komplett ungebremst war und auch die Feststellbremse nicht funktionierte. Die Kaution ist hoch, der Lenker wird verzeigt. 07.01.2022, 11.52 Uhr

Der Blick unter den Anhänger des in Italien immatrikulierten Lastenfahrzeugs offenbart dessen schlechten Zustand. Bild: PD

Die Kantonspolizei Uri überprüfte am 5. Januar im Schwerverkehrszentrum ein Sattelmotorfahrzeug mit italienischen Kontrollschildern. Die technische Kontrolle ergab gravierende Mängel am Sattelanhänger, der komplett ungebremst war. Insgesamt befand sich der gesamte Anhänger in sehr desolatem Zustand. Auch das Zugfahrzeug wies gemäss einer Medienmitteilung des Kantons Uri diverse technische Mängel auf, weshalb eine umgehende Stilllegung des Fahrzeuges erfolgt sei.