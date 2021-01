Feuerwehr Altdorf Nach Grossbrand und LKW-Crash am selben Tag – Kommandant Albert sucht Nachwuchs für seine Mannschaft Die Feuerwehr Altdorf bewältigte zwei Grosseinsätze an nur einem Tag: Am Morgen kippte ein Autotransporter, am Abend ging ein Mehrfamilienhaus in Flammen auf. Kommandant Albert dankt für

den Einsatz und appelliert an die Jugend. Anian Heierli 29.01.2021, 18.30 Uhr

Zuerst der verunfallte Autotransporter auf der Autobahn A2 in Seedorf, dann der Hausbrand mitten in Altdorf. Die Urner Blaulichtorganisationen werden den vergangenen Donnerstag wohl nicht so schnell vergessen. Vor allem die Feuerwehr Altdorf wurde ganz schön auf die Probe gestellt. Sie stand bei beiden Ereignissen im Einsatz – und hat mit Bravour bestanden.

Seit 24 Jahren ist Max Albert Mitglied. Seit diesem Jahr führt er die 118 Feuerwehrfrauen und -männer als Kommandant an. «An zwei solche Grosseinsätze an einem Tag kann ich mich nicht erinnern», sagt er. Sein Fazit nach dem Unfall und dem Feuer: «Ich bin dankbar für den Einsatz, den meine Leute geleistet haben. Aber vor allem auch, dass es in den eigenen Reihen keine Verletzten gab.» Das sei für ihn das wichtigste Ziel.

Kommandant Max Albert war zuerst am Unfall auf der A2 und später beim Hausbrand in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 29 Januar 2021)

Albert war am Donnerstag bei beiden Ereignissen auf Platz. Und bei beiden brachte die Situation vor Ort ganz eigene Schwierigkeiten und Risiken mit sich. Zuerst ging am Morgen etwa um 6.30 Uhr der Alarm wegen des verunfallten Autotransporters ein. Rund 10 Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte der Strassenrettung der Feuerwehr Altdorf bereits vor Ort auf der A2, wo sie die Kollegen der Werkhoffeuerwehr unterstützten. «Speziell war sicher, dass das Unfallfahrzeug sämtliche vier Spuren der Autobahn blockierte», sagt Albert. Doch nicht nur das.

Der Transporter hatte Elektroautos der Marken Renault und Mercedes geladen, was den Einsatz erschwerte. «Bei neuen Benzinern ist die Feuergefahr weniger gross, da der Tank leer ist», erklärt Albert. Doch bei Elektroautos müsste die Feuerwehr immer davon ausgehen, dass die Batteriezellen der Akkus einen Kurzschluss haben könnten. «Schlimmstenfalls würden sie Feuer fangen», so der Kommandant. So weit kam es aber nicht. Etwa um 12.30 Uhr, also rund 6 Stunden nach dem Einsatzstart, zog sich die Feuerwehr Altdorf zurück.

Auf der A2 in Seedorf verunfallte am Donnerstag ein Autotransporter. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Altdorf halfen bei der Bergung des Lastwagens. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 28. Januar 2021)

Doch die Ruhe währte nicht lange. Am Abend um 8 Uhr ging die Meldung zum Hausbrand in Altdorf ein. Mitten im Dorfkern im Löwengässli ging ein altes Dreifamilienhaus in Flammen auf. Im Einsatz waren rund 80 Personen der Feuerwehr Altdorf und der Chemiewehr Uri. Sie kämpften gegen die Flammen und sicherten die umliegenden Gebäude. Einige der Einsatzkräfte waren bereits zuvor am Morgen beim Unfall auf der A2 dabei. «Unsere Atemschutzträger setzten wir an beiden Ereignissen ein», erklärt der Kommandant. «Schwierig waren beim Brand vor allem die engen Platzverhältnisse zwischen den Gebäuden.» Im Nachhinein merkt man ihm die Erleichterung an: «Etwa um 2 Uhr nachts waren keine Flammen mehr sichtbar.»

Seine Leute konnten sich sogar gegenseitig ablösen und gestaffelt etwas schlafen. Von den Zeiten her sind die Alarme gestern ideal eingegangen. Der Unfall am Morgen geschah, bevor die Leute zur Arbeit mussten. Der Brand ereignete sich nach Feierabend. «Das hat uns sicher geholfen, dass rasch genügend Einsatzkräfte vor Ort waren», erklärt Albert. Wären beide Unglücke mitten am Tag passiert, hätte es personelle Probleme gegeben. «In solchen Fällen müsste man mit Nachbargemeinden zusammenarbeiten.»

Mitten im Altdorfer Kern hat ein Dreifamilienhaus Feuer gefangen. Rund 80 Einsatzkräfte waren nötig, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, die an die Dorfbrände Altdorfs erinnerten. Bild: Valentin Luthiger (Altdorf, 28. Januar. 2021)

«Was nutzen uns teure Tanklöschfahrzeuge, wenn wir niemanden haben, der sie bedient?», fragt der Kommandant rhetorisch. Momentan sei man aber gut aufgestellt. Rund 100 Leute leisten Feuerwehrdienst für Altdorf und 15 für den Weiler Eggberge. «Doch die Rekrutierung der Jugend wird immer schwieriger», so Albert. Jedes Jahr verschickt die Feuerwehr Altdorf rund 200 Briefe an 19-jährige Frauen und Männer mit dem Ziel, dass sich diese der Miliztruppe anschliessen. «Im Schnitt machen pro Jahr fünf neue Personen mit», sagt der Kommandant. Es gibt aber auch schlechte Jahre, in denen niemand neu zusagt.

Er appelliert deshalb an Interessierte: «Bei uns leistet man nicht nur sinnvolle Arbeit. Man lernt auch wertvolle Dinge fürs Leben wie Erste-Hilfe-Massnahmen, den richtigen Umgang mit Feuer und wir pflegen eine gute Kameradschaft.»