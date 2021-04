Historisches Dieses Unterschächer Fichtenholz knarzt bald am Ballenberg Im Freilichtmuseum wird in diesem Sommer ein Kaltkeller restauriert. Dies mit altertümlichen Handwerkskünsten aus Flüelen. Christian Tschümperlin 14.04.2021, 16.00 Uhr

Er gehört heute zur Normalität dazu: Bequem entnehmen wir dem Kühlschrank das morgendliche Joghurt. Doch bevor die Zeit der Elektrizität schlug, waren es Naturkühlschränke, denen Milch und Rahm zum Überdauern anvertraut wurden. Oft an schattigen Stellen gelegen, stellte ihre Bewirtschaftung eine Kunst für sich dar. Einer dieser vielen Kaltkeller stand bis 1983 in der bäuerlich geprägten Siedlung von Unterschächen am Schächentaler Bach, bevor er ins Freilichtmuseum am Ballenberg transloziert wurde. Dessen historischen Charakter kann man heute im Berner Oberland betrachten, wo er wieder aufgebaut wurde. Ein Stück Unterschächen, das demnächst mit Hilfe eines Flüeler Holzbildhauers restauriert werden soll.

Unter dem Zwetschgenbaum von Toni Walker ob Flüelen «rumpelt und chrosed» es wieder einmal: Geschickt spaltet er Schindeln von oben nach unten:

Bild: Urs Hanhart (Flüelen, 12. April 2021)

Wenn es knarzt und knorrt, blitzen Walkers Augen auf: «Am Ton höre ich, dass wir es mit gutem Holz zu tun haben.» Die Fichte wurde in den Wintermonaten gefällt. Die kurztägigen, kalten Monate von Ende Dezember bis Ende Januar eignen sich besonders zum Bäumefällen: «Dann ist das Holz am kompaktesten. Man sagt, Mondholz sei noch kompakter, aber dies ist nicht nachgewiesen», meint der gebürtige Flüeler.

Toni Walker zögerte nicht

Es war ein Telefonanruf der Urner Denkmalpflegerin Marion Sauter, die dem Holzbildhauer dessen aktuellen Auftrag für den Ballenberg einbrachte. «Ob ich bereit sei, die Dachschindeln für den dortigen Unterschächer ‹Niitler› herzustellen», habe sie gefragt. Natürlich war Walker bereit und machte sich alsbald ans Werk.

Zur Schindelherstellung durfte jenes Holz aus dem Heimatort des Niitlers nicht fehlen. Auf einem Spaziergang Richtung Aesch sah Walker sie: «Die ist es, diese Fichte», wusste er bei deren Anblick. Und der Blick sollte den langjährigen Holzbildhauer nicht trügen. Nachdem zwei Forstleute die 25 Meter hohe Tanne gefällt und nach Flüelen transportiert haben, liegt sie nun fein säuberlich zersägt in Walkers Garten und wird zu robusten Holzlatten verarbeitet.

Die Speicher und Kaltkeller von Uri sind dem Flüeler ans Herz gewachsen. In seiner Werkstatt blättert er in Benno Furrers Buch «Die Bauernhäuser des Kantons Uri». Auf alten Schwarz-Weiss-Fotos sind sie zu sehen. Die historischen Speicher in Bristen, deren Restauration Walker via Kanton initialisiert und bewerkstelligt hat. Auf den Bildern erkennt man sie vor und nach der Restauration. Auf dem einen Dach waren bereits kleine Tannenbäumchen gediehen. Nachdem Walker Hand angelegt hatte, sehen die Speicher wieder wie neu aus; auf dem alten Wanderweg zur Stössi-Alp beim Hotel Maderantertal sind sie zu finden.

So fertigten die alten Bauern Signete an

Wer den Weg auf sich nimmt, dem dürften die eingeritzten Initialen an den Holzwänden ins Auge stechen: AƎ könnte laut Walker etwa für Albin Aepp stehen, den einstigen Sennen der Hütte. «Dass die Buchstaben teilweise spiegelverkehrt da hängen, liegt daran, dass die früheren Bauern kaum schreiben konnten. Beim Kaltkeller am Ballenberg aus Unterschächen konnte ich aber kein Signet vorfinden.» Dies erklärt sich Walker damit, dass dieser in einer schneereichen Gegend neben einem Bach stand: Das Wasser sorgte dafür, dass der Kaltkeller häufig restauriert werden musste und das Signet verschwand. Anders als Kaltkeller dienten die Speicher vor allem der Aufbewahrung von Getreide.

Der ehemalige Kirchenrestaurator mit Wurzeln, die ins Wallis zurückreichen, kennt den Ballenberg schon seit Kindesbeinen an. «Im Haus Brienz am Ballenberg habe ich schon Kaffee getrunken, als dieses noch in Brienz stand», verrät er. Die Häuser am Ballenberg wurden alle an ihrem Ursprungsort abgebaut und im Freilichtmuseum wieder aufgebaut, um die historischen und architektonischen Eigenheiten der Gebäude aus den verschiedenen Regionen der Schweiz abzubilden.

Auf den Spuren der Originaltreue

Der bald 80-Jährige hat noch lange nicht fertig gewerkt. Im Juni oder Juli will er vorne dabei sein, wenn die Dachschindeln am Kaltkeller verbaut werden. «Diesmal muss es vollständig klappen. Denn bei der letzten Restauration vor 40 Jahren erfolgte diese nicht nur originalgetreu.» Mit dem Probanden aus dem Urner Klassiker «Wenns rumpelt und chrosed» dürfte eine möglichst originalgetreue Restauration garantiert sein.