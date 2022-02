Urner Hauptdarstellerin freut sich auf Weltpremiere ihres Films

Film «Drii Winter» Weltpremiere in Berlin: Urner Hauptdarstellerin Michèle Brand freut sich auf die Erstaufführung – und blickt leicht nervös der Pressekonferenz entgegen Der Film «Drii Winter» ist in Isenthal und auf Gitschenen entstanden. Am internationalen Filmfest Berlinale feiert das Werk am Montag Weltpremiere. Mit dabei: die Urner Hauptdarstellerin Michèle Brand. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 14.02.2022, 11.52 Uhr

Vor rund einem Jahr ist der Film, der in Isenthal und auf Gitschenen gedreht wurde, fertiggestellt worden. Nun feiert er am Montag seine Premiere. Und das nicht irgendwo: Das Werk «Drii Winter» des Luzerner Regisseurs Michael Koch wird am internationalen Filmfestival Berlinale gezeigt. Mit dabei ist die Hauptdarstellerin des Films, die Urnerin Michèle Brand. Die 30-jährige Architektin und Laienschauspielerin, die im Film die Frau des krebskranken Hauptprotagonisten spielt, ist am Samstag nach Berlin gereist, um an der Weltpremiere im Berlinale-Palast dabei zu sein.

Michèle Brand spielt im Film «Drii Winter» Anna, die Ehefrau der Hauptfigur. Bild: Armin Dierolf/Hugofilm

Dass ihr erster Film gleich in einem derart renommierten Rahmen gezeigt werden würde, konnte Brand nicht ahnen, als sie 2019 die weibliche Hauptrolle für den Film bekam. Regisseur Michael Koch habe ihr zwar gesagt, dass er den Film in Berlin einreichen würde. Als dann klar wurde, dass die Teilnahme zu Stande kommt, sei das aber so überraschend wie erfreulich gewesen, sagt Brand, als wir sie am Wochenende telefonisch in Berlin erreichen:

«Es fühlte sich zuerst unwirklich an. Ich musste Michael am nächsten Tag nochmals anrufen, um zu fragen, ob es tatsächlich stimmt.»

Und nun ist Michèle Brand, die in Attinghausen aufgewachsen ist und heute in Altdorf lebt, in Berlin und freut sich auf die Premiere. Etwas nervös sei sie schon: «Vor der Uraufführung halten wir noch eine Pressekonferenz ab. Das ist das Einzige, was jetzt noch schiefgehen könnte. Bühnendeutsch liegt mir nämlich nicht so», sagt Brand lachend. Trotz leichter Nervosität überwiege jedoch die Freude.

Filmtitel ist nun im Urnerdeutsch gehalten

Im Film selber muss Brand kein Bühnendeutsch sprechen: Gespielt wird im Dialekt. Und so wird der Film auch dem deutschen und internationalen Publikum gezeigt – mit Untertiteln, um das Schweizerdeutsch verständlich zu machen. Auch der Filmtitel ist mittlerweile «verurnert» worden: Ursprünglich sollte der Streifen «Ein Stück Himmel» heissen, nun trägt er den Namen «Drii Winter». «Als wir den fertigen Film vor uns hatten, hat Michael Koch den neuen Titel vorgeschlagen. Wir waren uns einig, dass dieser viel besser zum Film passt und eigenständiger ist», sagt Produzent

Christof Neracher von der Produktionsfirma Hugofilm.

Ein Ausschnitt aus «Drii Winter» mit Michèle Brand. Quelle: Youtube/The Upcoming

Auch Neracher freut sich sehr über die Weltpremiere an der Berlinale. «Die Teilnahme am Wettbewerb ist eines der höchsten Ziele, die man mit einem Schweizer Kinofilm erreichen kann. Dass es sich dabei noch um den ersten schweizerdeutschen Film – notabene grösstenteils im Urner Dialekt – seit rund 30 Jahren handelt, ist natürlich umso schöner. In dem Sinne bin ich sehr stolz und glücklich über diese Ehre», so Neracher.

Für den Film musste sie älter wirken

Wie das Urnerdeutsch beim internationalen Publikum ankommen wird, zeigt sich nun in diesen Tagen. Das Werk wird nach der Premiere noch die ganze Woche in weiteren Berliner Kinosälen gezeigt. Die Reaktionen dieses Publikums machen sie jedoch weniger nervös, sagt Michèle Brand. «Die Leute, die sich den Film hier anschauen, kenne ich nicht. Daher blicke ich dem eher entspannt entgegen.» Anders werde es wohl sein, wenn ihre ganzen Verwandten und Bekannten, die sich ebenfalls bereits sehr über Brands Engagement freuen, den Film dann sehen werden.

Michèle Brand mit Hauptdarsteller Simon Wisler. Bild: Armin Dierolf/Hugofilm

Auch für sie selber sei es am Anfang speziell gewesen, sich auf den Filmaufnahmen zu sehen und zu hören, sagt Michèle Brand. «Gewisse Szenen passen mir sehr gut, andere hingegen weniger», gibt sie zu. Sich zu sehen, sei dabei noch weniger ungewohnt gewesen, als die eigene Stimme zu hören. Optisch wurde Brand für den Film zudem leicht verändert. Da sie im Film etwas älter wirken sollte, wurde mit Make-up und grau gefärbten Haaren etwas nachgeholfen.

Weiteres Filmprojekt würde sie reizen

Den Film als Ganzes hat aber auch Brand noch nicht gesehen. Entsprechend gespannt ist sie, wie er nun am Montag in voller Länge wirken wird. Für alle andern wird «Drii Winter» voraussichtlich im September in die Kinos kommen. Auch in Uri, und in Isenthal selber, soll er dann auf jeden Fall zu sehen sein, wie Christof Neracher sagt.

Eine Stallszene aus «Drii Winter». Quelle: Youtube/The Upcoming

Und wo wird Michèle Brand nach ihrem erfolgreichen Einstieg in die Filmwelt noch überall zu sehen sein? Nach «Drii Winter» bei einem weiteren Projekt mitzuwirken, würde sie definitiv reizen, wie sie sagt. Denn das Drehen hat ihr sehr gefallen. «Es war jeden Tag etwas anderes und hat sich auch gar nicht wie Arbeit angefühlt.» Von da her würde sie die Schauspielerei neben ihrem Job als Architektin schon sehr gerne weiterverfolgen. Nun ist sie aber erst einmal gespannt, wie ihr erster Film ankommen wird – und geniesst ihren aussergewöhnlichen Auftritt in Berlin.

Hinweis: Die Pressekonferenz mit Michèle Brand kann hier gestreamt werden.

