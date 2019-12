Filmmelodien stimmen in Altdorf ein auf Weihnachten Die Bläser- und Perkussionsklassen 18+ spielen am Donnerstag ihr Weihnachtskonzert. 13.12.2019, 05.00 Uhr

Seit Jahren proben die Musiker wöchentlich gemeinsam. Bild: PD

(ml) Am kommenden Donnerstag, 19.Dezember, um 19.30Uhr laden die beiden Bläserklassen 18+ unter der Leitung von Patrik Stadler, Markus Amgwerd, Madeleine Biaggi, Christoph Gautschi und Christian Simmen zu ihrem Winterkonzert in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri in Altdorf ein. Die Musikerinnen und Musiker, welche seit mehreren Jahren einmal pro Woche gemeinsam musizieren, werden an diesem Abend ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.