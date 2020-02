Final läuft für Gurtneller Armbrustschützen nicht ganz nach Wunsch Als ältester Finalist hat Stephan Loretz bei der Schweizer Meisterschaft der Armbrustschützen den 3. Rang belegt. Paul Gwerder 26.02.2020, 05.00 Uhr

Das Siegerpodest; von links: Joel Brüschweiler, Jürg Ebnöther und Stephan Loretz. Bild: PD

An der Schweizer Meisterschaft der Armbrustschützen über die 10-Meter-Distanz im Stehendprogramm gewann Stephan Loretz am Samstag, 22. Februar, in Wil (SG) die Bronzemedaille. Teilnahmeberechtigt waren die besten 30 Schützinnen und Schützen, die sich über ein Heimprogramm mit 40 Schützen qualifizieren konnten. Von den Armbrustschützen Gurtnellen qualifizierten sich in der Kategorie der Eliteschützen Christof Arnold, Tobias Felber, Jonas Hansen und Stephan Loretz.

In der Qualifikation schaffte es der Bürgler Stephan Loretz mit 387 Punkten auf den 2. Platz. Die übrigen drei Gurtneller Schützen verpassten den Final der besten acht Schützen knapp. Jonas Hansen (Ettiswil) erreichte den 9. Rang mit 383 Treffern und Christof Arnold (Baar) kam mit zwei Zählern weniger auf den 10. Rang.

Schützen scheiden nach und nach aus

Erstmals ist an diesen Meisterschaften der Final nach dem Reglement der Internationalen Armbrust-Union durchgeführt worden. Im kommandierten Final hat der Athlet für jeden Schuss 50Sekunden Zeit. Zuerst müssen alle Teilnehmer zehn Schüsse abgeben. Danach scheidet jener mit dem tiefsten Resultat aus. Danach scheidet nach jedem weiteren Schuss wieder ein Schütze aus, bis am Schluss nur noch zwei Kontrahenten im Wettkampf sind und den Final unter sich ausmachen. Diesen gewann Jürg Ebnöther (Rümblang) mit 155 Punkten und nur gerade um einen Zähler mehr vor Joel Brüschweiler (Hefenhofen). Loretz startete sehr gut in den Final der letzten acht Schützen. Die beiden letzten Schüsse mit je neun Zählern gelangen ihm nicht ganz nach Wunsch. Trotzdem war er über den 3. Rang und die Bronzemedaille an der Schweizer Meisterschaft mehr als zufrieden. Besonders freute er sich, dass er mit Jahrgang 1969 als ältester Teilnehmer im Final mit der jüngeren Garde noch mithalten konnte.