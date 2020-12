Finanzausgleich Der Ausgleich zwischen den Gemeinden funktioniert Der Landrat hiess den Wirkungsbericht zum Finanz- und Lastenausgleich gut. Pirmin Bissig aus Isenthal wehrte sich jedoch dagegen. Florian Arnold 16.12.2020, 16.49 Uhr

Die Landräte sind zufrieden mit dem Finanz- und Lastenausgleich zwischen den Gemeinden und dem Kanton. Dem Wirkungsbericht zur vergangenen Periode 2016 bis 2019 wurde deutlich zugestimmt (4 Gegenstimmen). Aus allen Fraktionen war zu hören, dass sich das Instrument bewährt habe und die Ziele erfüllt wurden. Einige Gemeinden haben an Ressourcen gewonnen. Die Situation in den Seitentälern habe sich immerhin nicht verschlechtert.

Nicht ganz gleich sah dies Pirmin Bissig (CVP, Isenthal). Er beantragte, den Wirkungsbericht abzulehnen. Die Wirkung auf die Gemeinde Isenthal werde darin als zu positiv dargestellt. «Wir sind aber nicht in der Lage, unsere Finanzen als Gemeinde im Griff zu behalten», betonte er. Man könne die Aufgaben, die an die Gemeinde gestellt würden, nicht lösen mit dem Geld, das ihr zur Verfügung stehe. Immer wieder werde in dieser Diskussion ins Spiel gebracht, dass eine Gemeindefusion in Betracht gezogen werden müsse. Doch dies sei keine Option, so Bissig. «Ob wir die andere Gemeinde herunterziehen, oder sie uns hochzieht: Der Strick wird reissen.»

Ruedi Cathry hielt dagegen, es wäre falsch, den Bericht abzulehnen. Der Finanzausgleich sei ein dynamisches Instrument, das man stetig anpasse. Auch Finanzdirektor Urs Janett sprach von einem «positiven Zeichen in alle Richtungen». Der Finanzausgleich funktioniere, die Abläufe hätten sich eingependelt, und die gewünschte Wirkung stelle sich ein.

Zu Diskussionen in den Fraktionen hatten einzig die Zentrumsleistungen geführt, welche die Gemeinde Altdorf geltend machen kann. Auf Antrag des Gemeindeverbands hat der Landrat den Beitrag bei 400'000 Franken plafoniert, obwohl Altdorf mehr als 500'000 Franken Leistungen ausgewiesen hatte. Aus den Fraktionen war jedoch die Haltung zu spüren, dass sich diesbezüglich die Gemeinden einigen müssten und dies nicht Sache der Regierung oder des Landrats sei.