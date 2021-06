Die Urmer Gemeindekassen klingeln

Finanzdirektion Uri will statistische Daten zugänglich machen Die Finanzdirektion hat sich mit den Gemeinden ausgetauscht. Neben den Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden auch einige Projekte vorgestellt. Florian Arnold 24.06.2021, 19.52 Uhr

Den Urner Gemeinden und dem Kanton geht es finanziell nicht schlecht – und dies trotz des Coronajahrs 2020. Die Kantonsrechnung schloss zwar 8,2 Millionen im Minus, allerdings besser als budgetiert. Und die Urner Gemeinden haben kumuliert einen Gewinn von gut 9 Millionen Franken geschrieben. Am Mittwoch lud die Finanzdirektion die Urner Einwohnergemeinden nun zur Informations- und Diskussionsrunde in den Landratssaal in Altdorf ein, wie es in einer Mitteilung heisst.