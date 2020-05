Finanzdirektor Urs Janett: «Kaufen Sie jetzt lokal ein» In einer Videobotschaft blickte Urs Janett auf die vergangenen Wochen zurück, zeigte sich erfreut über die schrittweise Rückkehr zur Normalität, mahnte, die Hygienemassnahmen weiterhin einzuhalten, und rief dazu auf, die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Sophie Küsterling 01.05.2020, 16.32 Uhr

Der Urner Regierungsrat und Finanzdirekor Urs Janett hat sich in einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt. Bild: PD

Urs Janett, Urner Regierungsrat und Finanzdirektor, hat sich heute Freitag in einer Videobotschaft an die Urner Bevölkerung gewandt. Während viele Urner Geschäfte und Unternehmen in den vergangenen Wochen stillstehen mussten, habe die kantonale Verwaltung auf Hochtouren weitergearbeitet, sagte Janett in der Videobotschaft. Besonders die Informatik habe in dieser Zeit eine Schlüsselrolle gespielt. So konnten administrative Arbeiten wie Anträge auf Kurzarbeit schnell und bürokratisch bearbeitet werden.