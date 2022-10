Urner Kantonalbank erhöht Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten

Finanzen Urner Kantonalbank erhöht auch Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten Per 1. November erhalten Kundinnen und Kunden bis zu 0,10 Prozent Zinsen auf ihren Sparkonten. 26.10.2022, 13.47 Uhr

Die veränderte Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt erlaubt es der Urner Kantonalbank (UKB), die steigenden Zinsen auch an ihre Kundschaft weiterzugeben. Das schreibt die Bank in einer Mitteilung. So profitieren die Sparerinnen und Sparer der UKB ab dem 1. November von neuen Konditionen. Der Zinssatz beim Erwachsenensparkonto beträgt neu 0,10 Prozent. Angehoben werden weiter auch die Zinssätze des Jugendsparkontos und des Geschenksparkontos. Auf dem Vorsorgekonto «Sparen 3» erhalten Kundinnen und Kunden einen Zins von 0,25 Prozent. «Besonders attraktiv» seien Kassenobligationen mit verschiedenen Laufzeiten, wie die UKB schreibt. Alle aktuellen Zinssätze sind auf der Website der Bank zu finden. (pd/eca)