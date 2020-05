Firmengründung in Coronazeiten: Urner wollen von der Krise profitieren Die Urner Landräte Kurt Gisler, Marco Roeleven und der junge Wirtschaftsinformatiker Janik von Rotz glauben fest an eine digitale Zukunft unabhängig von den grossen Anbietern. Sie sehen die Coronakrise als Chance. Christian Tschümperlin 26.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitten in der Coronakrise gründen zwei Urner Landräte ein Start-up für IT-Dienstleistungen. Vom Virus lassen sie sich nicht beirren, im Gegenteil: «Corona wird unser Geschäftsfeld beschleunigen, jetzt wo die Menschen angehalten sind, zu Hause zu bleiben, und viele Firmen deshalb auf virtuelle Kollaboration setzen», ist Firmengründer und CVP-Landrat Kurt Gisler aus Altdorf überzeugt.

Landrat Kurt Gisler und Wirtschaftsinformatiker Janik von Rotz von Mint System arbeiten an ihren Plänen im Working Point Altdorf. Bild: PD

Der Urner war bisher ausserhalb des Kantons tätig und schafft sich mit dem Start-up erstmals ein berufliches Standbein in seinem Heimatkanton. An der Richtigkeit des Entscheides hat er keine Zweifel: «Uri ist ein interessanter Kanton, um ein Unternehmen zu starten. Urner, die sich einmal kennen, vertrauen einander.»

Zusammen mit FDP-Landrat Marco Roeleven (Altdorf), er hat Erfahrungen in der Software-Entwicklung und im Verkauf, und dem jungen Wirtschaftsinformatiker Janik von Rotz will er frischen Wind in die Urner IT-Landschaft bringen. Am 25. März liess das Trio die neue Firma Mint System GmbH offiziell ins Handelsregister eintragen. Seither ist der vierfache Familienvater wie verändert. «Ich spüre, dass es meinem Mann wohl ist bei dem, was er tut. Mit dieser Firma kann er sich selbst verwirklichen und wir sind froh darüber und unterstützen ihn dabei», sagt dessen Ehefrau Béatrice Maulaz.

Auf Tuchfühlung mit der Selbstbestimmung

Auch Janik von Rotz schätzt die neuen Möglichkeiten: «Bei meinen früheren Arbeitgebern vermisste ich ein gewisses Mass an Selbstverantwortung und Mitbestimmungsrecht, nun bekomme ich genügend davon. Dass wir zu dritt sind und viel Erfahrung mitbringen, motiviert mich ungemein.» Der Anstoss zur Firmengründung kam von Marco Roeleven, der ein neues Geschäftsfeld erschliessen wollte. Er führte Gespräche mit Kurt Gisler und Janik von Rotz. Die jetzige Zusammensetzung findet er für den Start ideal, weil jeder Geschäftspartner einen wichtigen Bereich abdecke.

Das neue Unternehmen spezialisiert sich auf moderne IT-Lösungen, Server-Services und Management-Beratungen auf dem Gebiet von Enterprise Ressource Planning (ERP). Dabei handelt es sich um Computerprogramme, die Daten aus der ganzen Firma zusammenführen und so unternehmerische Entscheide erleichtern. Deshalb auch der Firmenname: Mint System steht für ein System der Management-Intelligenz. «Da gibt es noch Potenzial in der Schweizer Industrie», so Gisler.

Start-up setzt auf Open Source

Das Besondere am Start-up: Man hat sich voll und ganz Open Source verschrieben. Das sind Computerprogramme, deren Code offenliegt. Damit kann jeder die Programmierung der Software nachvollziehen. Dies ist ein wichtiges Anliegen für Gisler: «So verbessert sich die Mündigkeit der Anwender im Umgang mit der Digitalisierung.»

Open-Source-Anwendungen werden von einem weltweiten Netzwerk freier Programmierer entwickelt. «Dabei wird sehr viel Kreativität freigesetzt. Heute kann Open Source punkto Qualität und Kompatibilität durchaus mit den lizenzpflichtigen Programmen mithalten und wird dadurch zu einer echten Alternative. Bezüglich Preis-Leistungs-Verhältnis ist sie oft die bessere Wahl.» Kurt Gisler, Janik von Rotz und Marco Roeleven wollen ihre Kompetenzen auf dem Gebiet bündeln und andere Firmen beim Übergang zu Open Source unterstützen. «Uns allen liegt die digitale Unabhängigkeit der Unternehmen sehr am Herzen und wir sehen Open Source als die perfekte Plattform dafür, diese zu erreichen.»

Er hofft, damit beim Urner Gewerbe offene Türen einzurennen. «Unternehmer sind Querdenker genau wie ich. Sie wissen die Werte von Unabhängigkeit und Datenschutz zu schätzen.» Der Datenschutz sei denn auch einer der Vorteile von Open Source. Weil der Quellcode für jedermann zugänglich sei, würden Hintertürchen im Programm schnell beseitigt.

Das Heraustreten aus dem Schatten der Grossen gestaltet sich schwierig

Gisler ist ein langjähriger Verfechter von Open Source. Er hat sich schon im Landrat dafür starkgemacht. Sein Postulat zur Förderung der freien Software wurde gegen den Willen der Regierung überwiesen. Von der Antwort des Regierungsrates hatte er sich damals mehr erhofft: «Einige der im Bericht beschriebenen Massnahmen gehen in die richtige Richtung. Trotzdem vermisse ich den ernsthaften Willen», sagte er Ende 2019 gegenüber unserer Zeitung.

Der Landrat gelangte bald zur Erkenntnis, dass Open Source auch deshalb im Kanton Uri noch ein Nischendasein fristet, weil es an spezialisierten Firmen dafür fehlt. Deshalb nahmen er und seine Mitstreiter das Heft in die Hand. Bei der Unternehmensgründung konnte das Dreiergespann auf die volle Unterstützung des Kantons zählen (siehe Interview am Ende des Textes). «Wir fühlen uns sehr gut unterstützt durch die Behörden. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Uri klappt ausgezeichnet.»

Mit Open Source «geimpft»

Der heute 49-Jährige setzt sich für Open Source ein, seit er zum ersten Mal damit in Berührung kam. Das war vor 25 Jahren. Damals kam er frisch von der Hochschule. Er hatte an der ETH Zürich und später am Abendtechnikum der Innerschweiz in Horw ein Studium als Elektroingenieur abgeschlossen. Kurz darauf stiess er zu einer Beratungsfirma in Luzern. «Unser Entwicklungsleiter brachte Open Source bei uns ein. Wir waren völlig baff und hellbegeistert ab den neuen Möglichkeiten, die sich uns da auftaten.» Das Team beschloss, sich ans Werk zu machen und eine eigene Software auf Open-Source-Basis zu entwickeln: «Schon nach 20 Wochen war unser erstes Programm einsatzbereit. Es diente anderen Unternehmen zur ISO-Zertifizierung.» Die Erfahrung hat ihn nie wieder losgelassen. «Ich wurde damals mit Open Source geimpft», sagt er rückblickend.

Im Laufe seiner Karriere sollte Gisler Open Source noch oft begegnen: So war er später bei verschiedenen Firmen der Luftfahrtbranche in Management-Positionen tätig und entwickelte Führungssysteme. Oft mit Open Source. Über die Jahre kam einiges an Erfahrung auf dem Gebiet zusammen. Allerdings sagt er heute: «Der Rahmen innerhalb einer Firma ist mir manchmal zu eng. Deshalb gründe ich nun zum ersten Mal zusammen mit Kollegen eine Firma, mit der wir auch finanziell völlig unabhängig sind und unsere eigenen Entscheide treffen können.» Gisler kann es kaum erwarten, sich am Urner Markt zu messen. Die ersten Gespräche mit interessierten Firmen laufen bereits.

Das sagt der Leiter der Abteilung Wirtschaft und Tourismus

Stefan Büeler Bild: PD

Stefan Büeler, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Tourismus der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri, gibt Auskunft zu Unternehmensgründungen im Kanton Uri.

Wie aussergewöhnlich ist es, dass mitten in der Coronakrise ein Unternehmen gegründet wird?

Die Zahlen zu den Gründungen sind im Kanton Uri im Moment bislang noch sehr erfreulich. Im April wurden acht neue Firmen ins Handelsregister eingetragen, von Januar bis April waren es insgesamt 34. Letzterer Wert entspricht einer Zunahme von 21 Prozent gegenüber 2019, was dem zweitbesten Wert aller Kantone entspricht.

Wie attraktiv ist Uri bei den Zu- und Wegzügen?

Auch bei den Zu- und Wegzügen von Firmen bleibt Uri bisher sehr attraktiv: Im ersten Quartal 2020 sind acht Firmen nach Uri gezogen und nur drei weggezogen. Es ist aber sicher davon auszugehen, dass sich die Coronakrise zeitlich verzögert in der Statistik zu den Firmengründungen niederschlägt. Einige Gründungen werden wohl sistiert oder verschoben. Auf der anderen Seite bietet eine Krise immer auch Chancen für neue Unternehmen.

Was raten Sie Unternehmern, die jetzt gründen wollen?

Für unseren Wirtschaftsstandort sind Neuunternehmerinnen und Neuunternehmer natürlich sehr wichtig. Wir motivieren alle Interessierten, auch in der jetzigen Phase ihre Pläne voranzutreiben. Gerade in Krisen entstehen aufgrund veränderter Gewohnheiten auch immer neue interessante Geschäftsmodelle für Jungunternehmen. Natürlich muss bei der Gründung die wirtschaftliche Situation genau beobachtet werden, um nicht blindlings unnötige Risiken einzugehen. Aber wer jetzt gründet, hat die Chance, rechtzeitig zum hoffentlich bald kommenden Aufschwung bereit zu sein.

Wie kann die Wirtschaftsförderung Firmen bei der Gründung unterstützen?

Dank unserem breiten Netzwerk können wir bei Unternehmensgründungen wie im Falle der Mint System GmbH verschiedenste Kontakte in der Wirtschaft, Forschung und Politik vermitteln, regional wie auch national und international. Wir beraten und unterstützen beim Prozess der Unternehmensgründung und können in gewissen Fällen auch finanzielle Starthilfen leisten. Jungunternehmen stehen immer wieder vor neuen Hürden. Wir stehen ihnen dabei mit unserer Kontaktstelle Wirtschaft zur Seite.